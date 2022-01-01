Trend Galeri Trend Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de güldüren soru! Serkan Kaya’ya kendi şarkısı sorulunca…

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüyle ATV ekranlarına geldi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'e Yılbaşı Özel bölümün özel konukları Serkan Kaya ve Ferman Akgül damga vurdu. Serkan Kaya'ya yöneltilen soru sonrası yarışmada yüzleri güldüren sahneler yaşandı. Kaya'ya kendi şarkısı olan 'Mesele' parçasıyla alakalı olarak TDK Güncel Sözlük'teki tanımına göre "mesele" nedir? Sorusunun sorulması üzerine Kaya kahkahalara boğuldu. İşte Milyoner'in heyecan dolu Yılbaşı Özel bölümü ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular….

Giriş Tarihi: 01.01.2022 01:09 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 01:16 PAYLAŞ