Kim Milyoner Olmak İster’de güldüren soru! Serkan Kaya’ya kendi şarkısı sorulunca…

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüyle ATV ekranlarına geldi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'e Yılbaşı Özel bölümün özel konukları Serkan Kaya ve Ferman Akgül damga vurdu. Serkan Kaya'ya yöneltilen soru sonrası yarışmada yüzleri güldüren sahneler yaşandı. Kaya'ya kendi şarkısı olan 'Mesele' parçasıyla alakalı olarak TDK Güncel Sözlük'teki tanımına göre "mesele" nedir? Sorusunun sorulması üzerine Kaya kahkahalara boğuldu. İşte Milyoner'in heyecan dolu Yılbaşı Özel bölümü ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular….
ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in Yılbaşı Özel bölümü yine nefesleri kesti.
Yılbaşı Özel bölümünün özel konuğu Serkan Kaya'ya yöneltilen soru Miyoner'de kahkaha dolu anlara sahne oldu.
Kaya'ya kendi şarkısı olan 'Mesele' parçasıyla ilgili olarak TDK Güncel Sözlük'teki tanımına göre "mesele" nedir? Soruldu.
Soru üzerine gelen seçeneklerde 'Mesele' parçasından küpleler yer alması Kaya'yı güldürdü.
İşte Milyoner'in Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o an ve yarışmadan detaylar...