Trend Galeri Trend Yaşam Kimliğinde bunu gören değiştirmeye koştu! İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

Türkiye'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan verilere göre, ad ve soyadı değişikliği yapılmasına imkan tanıyan düzenleme büyük ilgi gördü. Bu süreçte vatandaşlar, özellikle yazım ve imla hatası bulunan veya genel ahlaka uygun olmayan, toplum içinde alay konusu olabilecek soyadlarını değiştirmek için başvuruda bulundu. Yapılan başvurular neticesinde, taşıdığı anlamlar nedeniyle kişileri sosyal hayatta zor durumda bırakan bazı soyadlarının diğerlerine oranla çok daha fazla değiştirildiği ortaya çıktı.

İsim ve soyisimler, bireylerin kimliğinin en önemli parçası olsa da, bazen taşıdıkları anlamlar nedeniyle sahiplerine zor anlar yaşatabiliyor. Günlük dilde farklı anlamlara gelen, nahoş çağrışımlar yapan veya doğrudan hakaret gibi algılanabilecek kelimelerden oluşan soyadları, pek çok vatandaşın sosyal yaşamında öz güven eksikliği yaşamasına neden olmaktadır.

Türkiye'de En Çok Değiştirilen 10 Soyisim

Görselde yer alan verilere göre sıralama şöyledir:

KOYUN

SATILMIŞ

COŞKUN

ÇAKAL

DELİ

KARABAŞ

ÇÜRÜK

ÇIPLAK

KÖR

PEKİ TÜRKİYE'DE EN ÇOK DEĞİŞİTİRİLEN İSİMLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye'nin "isim haritası" değişiyor, 'Perişan' olanlar artık kurtuluyor! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ortaya döktü: Binlerce kişi 'Memet' yerine Mehmet, 'Hava' yerine Havva olmak için başvuruda bulundu.

Listede öyle isimler var ki, değiştirenlerin sayısı rekor kırdı. "Keşke daha önce değiştirseydim" dedirten, Türkiye'nin en çok vazgeçilen 10 ismi belli oldu. İşte nüfus cüzdanlarından en hızlı silinen o liste...

10. Keziban: Listeye onuncu sıradan giren bu isim, genellikle aradaki fazladan sesli harfin atılmasıyla "Kezban" olarak tescil ediliyor.

9. Perişan: Listenin en dikkat çekici maddesi. Bir harf hatası değil, doğrudan anlamının yarattığı olumsuzluk nedeniyle bu ismi taşıyanlar soluğu mahkemede alıp ismini tamamen değiştiriyor.

8. Firdes: Ağız alışkanlığıyla yutulan "v" harfi resmi kayıtlara da böyle geçmiş. Vatandaşlar bu hatayı düzelttirip "Firdevs" ismine kavuşuyor.

7. Esme: İsimlerin sonundaki ses uyumu hatası burada göze çarpıyor. "Esme" olarak yanlış kayda giren isimler, büyük oranda "Esma" olarak güncelleniyor.

6. Ümüt: Anadolu'daki eski telaffuz biçiminin nüfus cüzdanına yansıması olan bu isim, günümüz Türkçesine uygun haliyle, yani "Ümit" ile değiştiriliyor.

5. Hava: Kelime anlamıyla karışmaması ve imla kuralına uyması adına, tek "v" ile yazılan bu isimler, aslına rücu ederek "Havva" yapılıyor.

4. Memet: Nüfus memurlarının duyduğu gibi yazması sonucu oluşan bu klasik hata artık tarih oluyor; "Memet"ler hızla "Mehmet"e dönüşüyor.

3. Rabiye: Kadın isimlerinde en sık rastlanan ses değişimlerinden biri. "Rabiye" şeklindeki yanlış kullanım, yerini doğrusu olan "Rabia"ya bırakıyor.

İŞTE TAM LİSTE!

2. Sümeyya: Listenin ikinci sırasında yine bir harf düzeltmesi var. Sondaki "a" harfi uyumu bozduğu için, bu isim yoğunlukla "Sümeyye" olarak düzeltiliyor.

1. Yunis: Ve zirve! Türkiye'de nüfus müdürlüklerine en çok başvuru bu isim için yapılıyor. Yanlış yazılan "Yunis"ler, listenin şampiyonu olarak "Yunus" ismine kavuşuyor.

TÜRKİYE'NİN EN POPÜLER SOYADLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Her 73 kişiden biri bu soyadını taşıyor! Türkiye'nin en popüler soyisimleri açıklandı ve bazıları tahmin edemeyeceğiniz kadar yaygın…

10- Özdemir 552 bin 684

9- Aydın 577 bin 350

8- Öztürk 583 bin 451

7- Yıldırım 661 bin 503