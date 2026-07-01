Kimyasallara Meydan Okuyor: Türkiye’de Yetişen Bu Meyve Asla Yenmiyor! İşte Nedeni...

TÜRKİYE'DE HASAT BAŞLADI

Yıllarca Hindistan ve Nepal gibi ülkelerden ithal edilen sabun ağacı, artık kendi topraklarımıza da uyum sağladı. 2018 yılından bu yana özellikle Adana ve bol yağış alan Karadeniz bölgelerinde başarıyla yetiştiriliyor.

Ilıman ve yağışlı iklimi seven bu ağaçlar, 25 metreye kadar uzayabiliyor ve tam 90 yıl boyunca meyve vererek geleceğe adeta doğa dostu bir miras bırakıyor.