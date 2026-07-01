Kimyasallara Meydan Okuyor: Türkiye’de Yetişen Bu Meyve Asla Yenmiyor! İşte Nedeni...

Kimyasallara veda edip kendi temizlik ürününü hazırlamak isteyenler için ev yapımı sıvı sabun cevizi tarifi oldukça basit:
|Karıştırın
|1 litre suyun içerisine 10 adet sabun cevizi ekleyin
|Kaynatın
|Karışımı ocakta kaynamaya bırakın, ardından soğuması için bekletin
|Süzün
|Cevizleri içinden çıkarıp suyu süzerek bir şişeye boşaltın
Hazırladığınız bu tamamen doğal ve bitkisel karışımı ister bulaşıklarınızda, ister çamaşırlarınızda, isterseniz de evdeki tüm yüzey temizliğinde güvenle kullanabilirsiniz.