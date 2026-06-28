Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tarihi 2026 | Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl 31. sırada yer alan Osman Aynur, 45 yaş sınırına takıldığı için listeye 33. sıradaki Hamza Özkaradeniz dahil edildi.

Listedeki başpehlivanlar arasında 44 yaşındaki Recep Kara ve Serhat Balcı "en tecrübeli" güreşçiler, 24 yaşındaki Yıldıray Pala ise "en genç" isim olarak dikkati çekiyor.

Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'a baş boyunda 19'uncu kez katılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazandı.