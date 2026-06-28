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Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tarihi 2026 | Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665'incisi için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek organizasyonda 40 başpehlivan mücadele edecek. Peki, Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 28.06.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 10:53
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tarihi 2026 | Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 40 başpehlivanın yer alacağı güreşlerin tarihi merak ediliyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tarihi 2026 | Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 3,4 ve 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tarihi 2026 | Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

KIRKPINAR'A KİMLER KATILACAK?

Kırkpınar'a doğrudan katılım hakkı elde eden başpehlivanlar ise şunlar:

Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Enes Doğan, Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek, Erkan Taş, Yunus Emre Yaman, Ali İhsan Batmaz, Seçkin Duman, Furkan Durmuş Altın, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Kan, İsmail Koç, Ali Gürbüz, Yıldıray Pala, Yıldıray Akın, Serdar Yıldırım, Nedim Gürel, Serhat Gökmen, Hasan Cengiz, Cengizhan Şimşek, Abdulrefik Öner, Mustafa Doğan Özkaya, Faruk Akkoyun, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Recep Kara, Hamza Özkaradeniz.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tarihi 2026 | Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl 31. sırada yer alan Osman Aynur, 45 yaş sınırına takıldığı için listeye 33. sıradaki Hamza Özkaradeniz dahil edildi.

Listedeki başpehlivanlar arasında 44 yaşındaki Recep Kara ve Serhat Balcı "en tecrübeli" güreşçiler, 24 yaşındaki Yıldıray Pala ise "en genç" isim olarak dikkati çekiyor.

Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'a baş boyunda 19'uncu kez katılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazandı.