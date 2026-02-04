Kırşehir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ il il kura çekimine devam ediyor. Bu haftanın yayımlanan takviminde Kırşehir TOKİ kura tarihi ve saati belli oldu. Noter huzurunda kurayla belirlenecek sonuçlar sonrasında hak sahibi olan kişiler belli olacak. Başvuruda bulunan adaylar "Kırşehir TOKİ kura çekimi ne zaman, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor.
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KIRŞEHİR MERKEZ 900/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|900
|HALK BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
|2
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KIRŞEHİR MERKEZ ÖZBAĞ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
|3
|KIRŞEHİR
|AKPINAR
|KIRŞEHİR AKPINAR 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|40
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
|4
|KIRŞEHİR
|BOZTEPE
|KIRŞEHİR BOZTEPE 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|60
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
|5
|KIRŞEHİR
|ÇİÇEKDAĞI
|KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 220/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|220
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
|6
|KIRŞEHİR
|KAMAN
|KIRŞEHİR KAMAN 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
|7
|KIRŞEHİR
|MUCUR
|KIRŞEHİR MUCUR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi