Kırşehir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Kırşehir'de 1.633 konut inşa edilecek. Bu konutlar kuraya göre hak sahiplerine teslim edilecek. 2027 Mart ayı itibarıyla da konutların teslim edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlayacak olan TOKİ'de kura sonuçları sorgulanıyor.