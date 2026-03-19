Trend Galeri Trend Yaşam Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile cevaplandı! Kırşehir bayram namazı saati 2026

Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile cevaplandı! Kırşehir bayram namazı saati 2026

Ramazan ayının manevi havası geride kalırken, 2026 yılı Ramazan Bayramı coşkusu Kırşehir'de de yavaş yavaş hissedilmeye başladı. Şehrin dört bir yanındaki camiler, 20 Mart 2026 Cuma sabahı eda edilecek bayram namazı için cemaatini bekliyor. Vatandaşlar, ezan vakitlerini öğrenerek sabah namazı öncesi hazırlıklarını tamamlamak istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimine göre, Kırşehir'de bayram namazı saati ve diğer ezan vakitleri şu şekilde belirlendi…

Giriş Tarihi: 19.03.2026 11:18
20 Mart 2026 sabahı Kırşehir'de Ramazan Bayramı coşkusu camilere taşacak. Sabah namazı öncesi cemaat, bayramın manevi huzurunu yaşamak için camilere akın edecek. Ezan saatini merak eden vatandaşlar için Kırşehir bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre belirlendi.

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ramazan Bayramı namazı Kırşehir'de saat 07:18'de eda edilecek.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Müslüman alemi için dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi olan Kurban Bayramı, 2026 yılında bahar aylarının sonuna denk geliyor. Diyanet'in yayınladığı takvime göre, bayramın ilk günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı başlayacak. Toplamda dört gün sürecek olan bu manevi iklim, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Trabzon halkı, bayramın huzurunu 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek Arife günüyle birlikte hissetmeye başlayacak.

BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam fıkhına göre bayram namazının hükmü konusunda mezhepler arasında farklılıklar bulunur. Hanefi mezhebine göre bu namazı kılmak vacip kabul edilirken, Şafii mezhebine göre ise "sünnet-i müekkede" olarak nitelendirilir. Cemaatle kılınması şart olan bu ibadet, Müslümanların birliğini pekiştiren, küskünlerin barışmasına vesile olan ve toplumun her kesimini aynı safta buluşturan çok güçlü bir sembolik anlama sahiptir.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır?
Kurban Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle birlikte kılınır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde namaza başlanır:
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat sessizce Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

· İkinci rekate kalkılır.

2. Rekat
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

