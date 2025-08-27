Kırtasiye yardımı başvuru ekranı e-Devlet 2025: Eğitim öğretim yardımı (kırtasiye desteği) ne kadar, ödeme tarihi ne zaman?

Öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla verilen kırtasiye desteği, veliler tarafından e-Devlet üzerinden yoğun ilgi görüyor. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi başvurular 8 Eylül'de başlayacak. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ders araç-gereçlerini karşılamayı hedefleyen destek, e-Devlet'in "Sosyal Güvenlik Kurumu" ekranından yapılabiliyor.Kırtasiye yardımı yılda bir kez veriliyor ve YÖK ile MEB sistemlerinden öğrencilerin öğrenim durumu tespit edilen hak sahiplerine ödeniyor. Peki 2025 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte detaylar.