Trend Galeri Trend Yaşam Kırtasiye yardımı başvuru ekranı e-Devlet 2025: Eğitim öğretim yardımı (kırtasiye desteği) ne kadar, ödeme tarihi ne zaman?

Öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla verilen kırtasiye desteği, veliler tarafından e-Devlet üzerinden yoğun ilgi görüyor. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi başvurular 8 Eylül'de başlayacak. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ders araç-gereçlerini karşılamayı hedefleyen destek, e-Devlet'in "Sosyal Güvenlik Kurumu" ekranından yapılabiliyor.Kırtasiye yardımı yılda bir kez veriliyor ve YÖK ile MEB sistemlerinden öğrencilerin öğrenim durumu tespit edilen hak sahiplerine ödeniyor. Peki 2025 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:44
Yeni eğitim yılı öncesi devlet destekli kırtasiye yardımı, öğrenciler ve aileleri için maddi destek sağlıyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyenler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor.Peki, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir ve başvuru şartları neler?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Kırtasiye yardımından faydalanmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu destek, Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri kapsamında yılda bir kez veriliyor ve YÖK ile MEB sistemlerinden öğrencilerin öğrenim durumu ve seviyeleri belirlenen hak sahiplerine toplu olarak ödeniyor.

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1 Eylül – 31 Aralık tarihleri arasında yapılmaktadır.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

