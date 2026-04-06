Kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek, hangi tarihte? İşte, Kış lastiği uygulamasında son tarih!

Mevsime uygun lastik kullanımı, hem trafik güvenliği hem de araç performansı açısından büyük önem taşıyor. Baharın gelişi ile sürücüler özellikle kış lastiğinin ne zaman çıkarılması gerektiğine dair soruları sıkça araştırıyor. İşte 2026 kış lastiği uygulamasının ne zaman biteceği, kimler için zorunlu olduğu ve cezasına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 06.04.2026 06:45
Türkiye genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğu 2026 yılı için sona erme tarihine yaklaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre Kasım 2025 tarihinde başlayan kış lastiği zorunluluğu Nisan 2026'da sona erecek ve sürücüler bu tarihten sonra yaz lastiklerine geçiş yapabilecek.

2026 KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLADI VE BİTECEK?

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025 tarihinde başladı ve 15 Nisan 2026 Çarşamba günü sona erecek.
  • Ancak uzmanlar, hava koşullarının bölgesel olarak değişebileceğini belirterek sürücülerin bulunduğu ilin hava durumunu dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu özellikle ticari araçları kapsıyor. Buna göre:
  • Kamyon
  • Çekici
  • Tanker
  • Otobüs
  • Minibüs
  • Kamyonet
  • Ticari yolcu taşımacılığı yapan otomobiller (taksi vb.)
bu uygulama kapsamında yer alıyor.
Hususi otomobiller için yasal zorunluluk bulunmuyor. Ancak şehirler arası yolculuklarda kış lastiği kullanımı güvenlik açısından güçlü şekilde tavsiye ediliyor. Ayrıca bazı valilikler, yoğun kar ve buzlanma riskine göre ek zorunluluklar getirebiliyor.

2026 KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurallara uymayan sürücüler için 2026 kış lastiği cezası 5.856 TL olarak açıklandı. Denetimler özellikle şehirler arası yollarda sıkı şekilde uygulanıyor.

SÜRÜCÜLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

  • Kış lastiği uygulamasının sona ermesine kısa süre kala sürücülerin lastik değişimini ihmal etmemesi gerekiyor.
  • Özellikle ticari araç sahipleri için bu kurallara uyum, hem cezai yaptırımlardan kaçınmak hem de yol güvenliğini sağlamak adına kritik bir rol oynuyor.