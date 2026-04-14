Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor, tarihler belli mi? 2026 Yaz geçişi başlıyor!

Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor, tarihler belli mi? 2026 Yaz geçişi başlıyor!

Kış lastiği uygulaması 2026 yılı itibarıyla sona erme tarihine yaklaşırken, milyonlarca sürücü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan takvimi yakından takip ediyor. Türkiye genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla her yıl zorunlu olarak uygulanan kış lastiği düzenlemesi, 15 Kasım 2025'te başlamıştı.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 13:55
2026 Kış lastiği düzenlemesi yalnızca takvimsel bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda trafik güvenliği açısından kritik bir uygulama olarak öne çıkıyor. Kış lastiği uygulamasının sona ermesi, sürücüler için yaz lastiğine geçiş sürecini başlatıyor. Uzmanlar, kış lastiği döneminin sona ermesiyle birlikte sürücülerin lastik değişimini geciktirmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

2026 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi takvimine göre kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 Çarşamba günü sona erecek.
Bu tarihin ardından sürücüler, araçlarında yaz lastiği kullanmaya başlayabilecek.

KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu özellikle ticari araçları kapsıyor. Buna göre:

  • Kamyon
  • Çekici
  • Tanker
  • Otobüs
  • Minibüs
  • Kamyonet
  • Ticari yolcu taşımacılığı yapan otomobiller (taksi vb.)

bu uygulama kapsamında yer alıyor.

YAZ LASTİĞİNE GEÇİŞ NEDEN ÖNEMLİ?

  • Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda yüksek performans gösterirken, sıcak havalarda aynı verimi sağlayamıyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına ve lastiklerin daha hızlı aşınmasına yol açabiliyor.
  • 15 Nisan sonrasında yaz lastiğine geçiş yapılması, hem yakıt tasarrufu hem de araç performansı açısından önemli avantajlar sunuyor.

2026 KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kurallara uymayan ticari araç sürücüleri için 2026 yılında uygulanacak idari para cezası 5.856 TL olarak belirlenmiş durumda.
Denetimler özellikle şehirler arası yollarda yoğun şekilde gerçekleştirilirken, kış lastiği 2026 kurallarına uymayan sürücüler hem maddi ceza hem de trafik güvenliği riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.