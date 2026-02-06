Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir? İşte yayın kanalı ve program takvimi

Bugünkü program şu şekilde;
Artistik Buz Pateni
Takım yarışması - Eleme maçları - Buz dansı
Bugün, 11:55
Takım yarışması - Eleme maçları - Çiftler
Bugün, 13:35
Takım yarışması - Eleme maçları - Tek kadınlar
Bugün, 15:35
Buz Hokeyi
Kadınlar turnuvası - Ön Elemeler
Fransa - Japonya
Bugün, 14:10
Kadınlar turnuvası - Ön Elemeler
Çekya - İsviçre
Bugün, 16:40
Körling
Karma çiftler - Ön Elemeler
İtalya - İsviçre
Bugün, 12:05
Karma çiftler - Ön Elemeler
İsveç - Büyük Britanya
Bugün, 12:05
Karma çiftler - Ön Elemeler
ABD - Kanada
Bugün, 12:05
Karma çiftler - Ön Elemeler
Güney Kore - Büyük Britanya
Bugün, 16:35