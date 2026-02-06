Trend Galeri Trend Yaşam Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir? İşte yayın kanalı ve program takvimi

Binlerce sporcunun katılımıyla İtalya'da düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları için nefesler tutuldu. Spor tutkunlarının canlı takip etmek istediği müsabakalarla ilgili olarak Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir sorusu yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 11:13
Alp disiplini, artistik buz pateni, curling gibi farklı branşlarda gerçekleşecek olan müsabakalarda ülkemizden de 8 sporcu mücadele edecek. Bugün başlayan Kış Olimpiyatları 22 Şubat'ta tamamlanacak.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI İTALYA'DA DÜZENLENİYOR!

2026 Kış Olimpiyatları, İtalya'nın Milano ve Cortina d'Ampezzo kentlerinde düzenlenecek olup organizasyonun resmî açılış töreni 6 Şubat 2026 tarihinde Milano'daki San Siro Stadyumu'nda yapılacak; açılıştan önceki ilk müsabakalar ise 4 Şubat 2026'da Cortina Olimpiyat Stadı'nda karışık çiftler curling karşılaşmalarıyla başladı.

KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kış Olimpiyatları TRT Spor Yıldız, Eurosport kanalları, Digiturk, D-Smart ve TV+ gibi platformlar üzerinden izlenebiliyor.

Organizasyonun tamamını, tüm branşları ve elemeleri kesintisiz takip etmek isteyen sporseverler ise Eurosport ve HBO platformları üzerinden yayınlara erişim sağlayabilecek.

Bazı kritik mücadeleler ve öne çıkan yarışlar, TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Hangi spor dallarının TRT ekranlarında olacağını öğrenmek için günlük yayın akışının kontrol edilmesi öneriliyor.

Bugünkü program şu şekilde;

Artistik Buz Pateni
Takım yarışması - Eleme maçları - Buz dansı
Bugün, 11:55

Takım yarışması - Eleme maçları - Çiftler
Bugün, 13:35

Takım yarışması - Eleme maçları - Tek kadınlar
Bugün, 15:35

Buz Hokeyi
Kadınlar turnuvası - Ön Elemeler

Fransa - Japonya
Bugün, 14:10

Kadınlar turnuvası - Ön Elemeler

Çekya - İsviçre
Bugün, 16:40

Körling
Karma çiftler - Ön Elemeler

İtalya - İsviçre
Bugün, 12:05

Karma çiftler - Ön Elemeler

İsveç - Büyük Britanya
Bugün, 12:05

Karma çiftler - Ön Elemeler

ABD - Kanada
Bugün, 12:05

Karma çiftler - Ön Elemeler

Güney Kore - Büyük Britanya
Bugün, 16:35