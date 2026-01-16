Kişi başı ortalama 24 litre tüketiyorlar! Dünyanın en çok dondurma yiyen ülkesi açıklandı: Zirvedeki yer herkesi şoke etti…

1930'lara gelindiğinde ise dondurma artık sosyal bir aktiviteye dönüştü; sadece dondurma ve milkshake sunan markaların açılması bu akımın öncüsü oldu. 1940'larda hükümet şeker kullanımına kısıtlama getirse de, 1942'de yetkililer, dondurmanın halk için büyük bir moral kaynağı olduğunu fark ederek kısıtlamaları esnetmek zorunda kaldı.