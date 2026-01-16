Trend
Kişi başı ortalama 24 litre tüketiyorlar! Dünyanın en çok dondurma yiyen ülkesi açıklandı: Zirvedeki yer herkesi şoke etti…
Dondurmanın kesin kökeni hâlâ bir gizem perdesinin ardında saklı olsa da, bu soğuk lezzet son yüzyılda sınırları aşarak dünyanın en popüler tatlılarından birine dönüştü. Bugün insanoğlunun her yıl yaklaşık 15,4 milyar litre dondurma tükettiği tahmin ediliyor. Ancak bir ülke var ki, dondurma sevgisini bambaşka bir boyuta taşımış durumda. Dünyanın dondurma devlerini ardında bırakan bu ülkede her bir kişi yılda ortalama 24 litreden fazla dondurma tüketiyor!
Giriş Tarihi: 16.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 12:55