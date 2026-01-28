Trend
Kışın çamaşır kurutma çilesine son! Yanına koyduğunuz an nemi mıknatıs gibi çekiyor: Tek ihtiyacınız olan…
Çoğu insan, özellikle kış aylarında yağmur ve kar riskine karşı çamaşırlarını kapalı alanda çamaşırlıkta kurutmayı tercih eder. Çamaşırların kuruma süresini bir hayli uzatan bu duruma karşı uzmanlar, oldukça etkili bir yöntemle çıkageldi. Banyolarda sıklıkla kullandığımız bir malzemeyi ıslak çamaşırlarınızın yanına koyduğunuzda kuruma süresini yarıya düşüren bu yöntem, son dönemde oldukça popülerleşti. İşte çamaşırlarınızı hızlıca kurutmanın en etkili sırrı…
Giriş Tarihi: 28.01.2026 11:51