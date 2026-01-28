Trend Galeri Trend Yaşam Kışın çamaşır kurutma çilesine son! Yanına koyduğunuz an nemi mıknatıs gibi çekiyor: Tek ihtiyacınız olan…

Çoğu insan, özellikle kış aylarında yağmur ve kar riskine karşı çamaşırlarını kapalı alanda çamaşırlıkta kurutmayı tercih eder. Çamaşırların kuruma süresini bir hayli uzatan bu duruma karşı uzmanlar, oldukça etkili bir yöntemle çıkageldi. Banyolarda sıklıkla kullandığımız bir malzemeyi ıslak çamaşırlarınızın yanına koyduğunuzda kuruma süresini yarıya düşüren bu yöntem, son dönemde oldukça popülerleşti. İşte çamaşırlarınızı hızlıca kurutmanın en etkili sırrı…

Giriş Tarihi: 28.01.2026 11:51
Kış ayları, çamaşır kurutma konusunda yağmur ve kar riskiyle karşı karşıya kalındığından genellikle stresli bir hal alır. Bu nedenle birçok kişi çamaşırlarını kuruma süresini artırmasına rağmen kapalı alanlarda kurutmayı tercih eder.

Ancak, temizlik uzmanı Katt Ekrami'nin yıkanan çamaşırları kurutmak konusunda ortaya attığı bu yöntem ile çamaşırlarınızın kuruma süresini yarı yarıya düşürebilir ve sabah astığınız çamaşırlarınızı akşama kadar kurumuş halde bulabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar…

Temizlik uzmanı Katt Ekrami, çamaşırlarınızı astığınız yere koyacağınız bir havlu ile çamaşırlarınızı hızlıca kurutabileceğinizi şu sözlerle dile getirdi:

"Kurutma işlemini hızlandırmak için, kıyafetlerinizdeki suyu hızlıca emen havludan yardım alabilirsiniz. Islak kıyafetlerinizi büyük ve kabarık bir havlunun üzerine serin ve havluyu yuvarlayın. Fazla suyu sıktıktan sonra çamaşırınızı asabilirsiniz."

Havlular, çamaşırların havayla kurumasına izin vermeden önce üzerlerindeki fazla nemi emer ve kuruma süresini yarıya indirir, böylece kıyafetleriniz çok daha kısa sürede kuru hale gelebilir.

Kışın çamaşırları kurutmanın en etkili yollarından biri olan bu yöntem, deneyenlerin favorisi haline gelerek son dönemde oldukça popüler olan çamaşır kurutma taktikleri arasında yer aldı.

Havlu yöntemi, kazak veya kot pantolon gibi daha uzun sürede kuruyan ve daha ağır giysileri kurutmak için de oldukça etkilidir; böylece bu giysiler günlerce askıda kalmamış olur.

NASIL UYGULAYABİLİRSİNİZ?

Bu yöntemi uygulamak için yapmanız gereken tek şey, ıslak bir giysiyi temiz bir havlunun üzerine koyarak ikisini birlikte rulo haline getirmek.

Ardından havluyu güzelce sıkarak çamaşırların suyunun akmasına izin verin ve havlu iyice gerildikten sonra iki eşyayı da birbirinden ayırın.

Giysinizin hafif nemli olduğunu hissettiğinizde kuruması için çamaşırlığınıza asın ve normalden daha hızlı kuruyan giysinizin tadını çıkarın.

Ayrıca, kıyafetlerinizi ara sıra ters çevirip ceplerini dışarıya doğru kıvırmanız da daha eşit bir şekilde ve hızlıca kurumalarına yardımcı olacaktır.