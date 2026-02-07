Trend
Kıskançlık sevgi göstergesi değildir! Esra Ezmeci uyardı: "Alanınıza girilmesini romantize etmeyin"
Bir kadın öldürüldüğünde hep aynı cümleleri duyarız: 'Çok seviyordu', 'kıskançlıktan yaptı'. Oysa sevgi öldürmez. Bu cinayetler bir anda olmaz; önce kontrol başlar, sonra baskı, ardından sessizlik gelir. Kıskançlık sevgi sanılır, susmak sabır diye öğretilir Biz buna hâlâ aşk demeye devam ederiz. Bu yüzden "seven insan can yakar mı?" sorusu hayati önemdedir. Çünkü sevgi, sınır tanır. Sevgi, rızayı önemser. Zarar veren şey sevgi değil; kontrol bağımlılığıdır, güç hırsıdır, yıkılan egolardır.
Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:54