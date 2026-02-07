Kıskançlık sevgi göstergesi değildir! Esra Ezmeci uyardı: "Alanınıza girilmesini romantize etmeyin"

KENDİNİ KORUMALISIN

Bir psikolog olarak net çiziyorum: Sevgi, sınır tanır, rıza ister, kaybetmeyi kabul eder. Şiddet: Sahiplenir, zorlar, kaybı yok sayar. Seven insan "gitme" diye yalvarabilir. Şiddet uygulayan insan "gidemezsin" der. İkisi çok farklıdır. Ama biz hala karıştırıyoruz.

Eğer bir ilişki: Seni korkutuyorsa, kendin olmaktan çıkarıyorsa, sürekli diken üstündeysen, "Bir şey demesem daha iyi" dedirtiyorsa, bu sevgi değildir. Bu tehlikedir. Ve bu noktada "sabır" değil, korunma gerekir. Asıl gerçek şu ki sevgi: Seni yaşatır, güçlendirir, güvende hissettirir. Seni küçülten, korkutan, sindiren hiçbir şey sevgi değildir.