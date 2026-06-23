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Kışlık sanıyordunuz meğer klimaymış! Sıcak su torbasını yazın böyle kullananlar rahat ediyor
Kışlık sanıyordunuz meğer klimaymış! Sıcak su torbasını yazın böyle kullananlar rahat ediyor
Kış boyunca ellerimizi ve ayaklarımızı ısıtmak için kullandığımız, yaz gelince de raflara kaldırdığımız sıcak su torbaları hakkında ezber bozan bir kullanım yöntemi ortaya çıktı. Çoğu kişinin bilmediği bu pratik formül sayesinde, evdeki su torbanızı elektrik tüketmeden odayı ferahlatan doğal bir klimaya dönüştürebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 17:02