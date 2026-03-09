Trend Galeri Trend Yaşam Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 66 işçi alımı 2026: İşçi alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 66 işçi alımı 2026: İşçi alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine 66 işçi alımı yapılacak. Kurum bünyesinde çalışmak isteyenler ise ayrıntıları merak ediyor. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 09.03.2026 19:31
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda, 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.