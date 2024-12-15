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Kız istemeden dönen aile kabusu yaşadı: 6 kişi ölümden döndü! Alev alev yandı

Korkunç olay Samsun'da yaşandı… Kız isteme merasiminden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil alev alev yandı. Araçtan inen 2'si çocuk 6 kişi ölümden döndü…

İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:32
Kız istemeden dönen aile kabusu yaşadı: 6 kişi ölümden döndü! Alev alev yandı

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Otogarı yakınında çıktı. Gaziantep'den Samsun'a kız isteme merasimi için gelip geri dönen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Demir idaresindeki 33 ATR 204 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücü gaz kaçağını fark edince aracını kenara çekti.

Kız istemeden dönen aile kabusu yaşadı: 6 kişi ölümden döndü! Alev alev yandı

Bu sırada 2'si çocuk 6 kişi araçtan indikten sonra otomobil biranda alev alarak yanmaya başladı.

Kız istemeden dönen aile kabusu yaşadı: 6 kişi ölümden döndü! Alev alev yandı

Alevler otomobili tamamen sararken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kız istemeden dönen aile kabusu yaşadı: 6 kişi ölümden döndü! Alev alev yandı
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