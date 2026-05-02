Kızartmanın altın kuralı! Meğer yanlış biliyormuşuz: En iyi sonuç için hangi yağı seçmeli?

SABIR METOBOLİK ARAÇTIR

Öncelikle aşırı hızlı kilo kaybı sağlığı korumadığı gibi su ve kas kaybını tetiklemektedir. Ayrıca hızlı kilo kaybı, aşırı kilolu insanlarda akut safra taşı hastalığının 1 numaralı nedenidir. Mekanizma: Haftada 1.5 kg kaybettiğinizde; karaciğer safraya fazla kolesterol salgılar, safra doygunlaşır, kristalleşir, safra taşları direkt oluşur. Bu sebeple aslında haftada 1-1.5kg kadar kilo kaybı iyi hatta güvenli hızlı kilo kaybı anlamına gelir. Çok hızlı kilo verirseniz, safra kesesi ameliyatı olursunuz. Sabır metabolik bir araçtır. Yüksek protein ve güç ile kademeli olarak kilo vermek organlarınızı korur ve kaybettiğiniz şeyin sağlık değil yağ olmasını sağlar. Haftada 1.5 kg'ın üzerinde kilo kaybı hiçbir zaman kas dokusunu koruyamaz.