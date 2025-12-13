Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından cinayete kurban gitti...Güllü’nün son doğum günü dileği ortaya çıktı! Yürekleri yakan detay...

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtları ve bilirkişi raporlarında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itildiği öne sürülmüştü.

"ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ"

İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.