Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından cinayete kurban gitti...Güllü'nün son doğum günü dileği ortaya çıktı! Yürekleri yakan detay...
Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından cinayete kurban giden ünlü şarkıcı Güllü'nün son doğum günü dileği ortaya çıktı. 51 yaşındaki efsane sanatçının son dileği yürek burktu.
Giriş Tarihi: 13.12.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:19