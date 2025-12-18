Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu
ABD'de 2 yaşındaki kızını kavurucu sıcak altında park halindeki araçta ölüme terk eden babanın, bu sırada evde uygunsuz (+18) görüntüler izlediği ortaya çıktı. İkinci derece cinayetten 20–30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan adam, cezaevine teslim olmasına bir gün kala yaşamına son verdi.
Giriş Tarihi: 18.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:35