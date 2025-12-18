Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

ABD'de 2 yaşındaki kızını kavurucu sıcak altında park halindeki araçta ölüme terk eden babanın, bu sırada evde uygunsuz (+18) görüntüler izlediği ortaya çıktı. İkinci derece cinayetten 20–30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan adam, cezaevine teslim olmasına bir gün kala yaşamına son verdi.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 12:46 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:35
Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD'nin Arizona eyaletinde, iki yaşındaki kızını sıcak bir araçta ölüme terk ettiği için hapse girmeye hazırlanan Christopher Scholtes'in, cezaevine teslim olmasına sadece bir gün kala yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Adli tıp raporu, olayın tüm ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

KÜÇÜK KIZIN KORKUNÇ ÖLÜMÜ

Olay, Temmuz 2024'te Arizona'nın Tucson kentine bağlı Marana bölgesinde yaşandı. Baba Christopher Scholtes, en küçük kızı 2 yaşındaki Parker'ı, evlerinin önünde park halindeki araçta bıraktı.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

KIZI CAN CEKİŞİRKEN UYGUNSUZ VİDEOLAR İZLEDİ

Hava sıcaklığının yaklaşık 32 derece olduğu gün, Scholtes küçük çocuğu üç saat boyunca aracın arka koltuğunda yalnız bıraktı. Bu süre boyunca evde alkol aldı, video oyunları oynadı ve +18 videolar izledi.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

SORUMSUZ BABANIN İHMALLERİ

Scholtes, polise verdiği ifadede, eve geldiklerinde kızının uyuduğunu, bu nedenle motoru ve klimayı açık bıraktığını söyledi. Ancak zamanın nasıl geçtiğini fark etmediğini belirtti. Polis incelemesinde, aracın motorunun yaklaşık 20 dakika sonra otomatik olarak durduğu tespit edildi.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

ARACIN İÇİNDEN ÇIKAN KAN DONDURAN DETAYLAR

Olay yeri incelemesinde, aracın arka camında, küçük Parker'a ait olduğu değerlendirilen el izleri bulundu. Bu izler, Parker'ın öne dönük çocuk koltuğunun bulunduğu yerin hemen yanındaydı.

Polis ölçümlerine göre, çocuk koltuğunun yüzey sıcaklığı 65 dereceye kadar yükselmişti.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

ANNENİN EVE DÖNÜŞÜ VE ACI GERÇEK

Parker'ın annesi ve anesteziyolog olan Dr. Erika Scholtes, işten eve döndüğünde durumu fark etti. Çiftin hayatta kalan iki kızı, polise verdikleri ifadede yaşanan paniği şöyle anlattı:

"Annem eve geldiğinde 'Bebek nerede?' diye sordu. Babam da aynı şeyi bağırarak tekrar etti ve dışarı koştu. Arabaya vardığında çığlık atmaya başladı. Parker'ın dudakları morarmıştı ve nefes almıyordu."

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

Küçük Parker, Tucson'daki Banner University Medical Center'a kaldırıldı ancak yaklaşık bir saat sonra hayatını kaybetti.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

BABAYA CİNAYET SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI

Olayın ardından Christopher Scholtes hakkında ikinci derece cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Mart 2025'te savcılık, Scholtes'e en fazla 10 yıl hapis öngören bir anlaşma sundu ancak Scholtes bu teklifi reddetti.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

Altı ay sonra çok daha ağır bir anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Buna göre Scholtes, 20 ila 30 yıl arası hapis cezası alacak ve şartlı tahliyeden yararlanamayacaktı.

Mahkeme, Scholtes'in 5 Kasım 2025'te cezaevine teslim olmasına karar verdi. Bu süreye kadar kefaletle serbest bırakıldı.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

HİÇBİR ŞEY YAŞANMAMIŞ GİBİ HAYATLARINA DEVAM ETTİLER

Bu süreçte Erika Scholtes, eşinin serbest kalması için mahkemeye dilekçeler sundu, hatta ailece Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'na tatil için izin talep etti. Nisan ayında ise Phoenix'te 1 milyon dolar değerinde, dört yatak odalı, İtalyan villa tarzında bir ev satın aldı.

Erika Scholtes, eşinin ölümünden sonra da kamuoyundan uzak kalmayı tercih etti ve Şükran Günü'nü ailesiyle birlikte Phoenix'teki evinde geçirdi.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

İNTİHARA GİDEN SÜREÇ

5 Kasım sabahı yerel saatle 05.20 sularında, Christopher Scholtes Phoenix'teki evlerinin garajında çalışır haldeki bir diğer aracının içinde tepkisiz halde bulundu.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

Adli tıp uzmanı Daniel Casa tarafından hazırlanan rapora göre Scholtes, karbon monoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Kanındaki karboksihemoglobin oranı %80 olarak ölçüldü. Bu oran, sağlıklı bir bireyde görülen %2–3 seviyesinin çok üzerindeydi.

Scholtes'in kanında ayrıca uyuşturucu madde tespit edildi.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

GARAJDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ AYRINTILAR

Raporda, Scholtes'in evin içinde bir intihar notu bıraktığı, ayrıca girişimin başarısız olması ihtimaline karşı aracın tavanına bir yaşam vasiyeti koyduğu belirtildi.

Garajda ayrıca bir ip ve bir merdiven bulundu. Bu durum, Scholtes'in ikinci bir intihar yöntemine de hazırlık yaptığı ihtimalini gündeme getirdi. Ancak bu yöntemin denenip denenmediği netlik kazanmadı.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

Bir komşu, olay anını Daily Mail'e şu sözlerle anlattı:

"Garaj kapısı açıktı. Hepsi arabanın etrafında durmuştu ve o sırada zaten ölmüştü. Sonra büyük bir panik başladı. Polis ve itfaiye geldi. Evde çocuklar da vardı. Çok daha kötü sonuçlar olabilirdi."

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

BABANIN RUHSAL DURUMU

Adli tıp raporunda, Scholtes'in depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve DEHB tanıları bulunduğu, geçmişte alkol ve madde kullandığı kaydedildi.

Raporda, "Kızının ölümünden sonra intihara dair ifadeler kullandığı ve son dönemde belirgin şekilde depresif olduğu" belirtildi. Ayrıca, cezaevine teslim olacağı günün yaklaşmasının üzerinde yoğun psikolojik baskı yarattığı vurgulandı.

Kızını arabada ölüme terk etti: O sırada uygunsuz görüntüler izledi! Kan donduran olay gündeme damga vurdu

Böylece Christopher Scholtes, kızının ölümünden 16 ay sonra, adaletin karşısına çıkmasına saatler kala hayatına son verdi. Böylece Parker'ın ölümüyle ilgili dava, ceza infazı gerçekleşmeden kapanmış oldu.