Trend Galeri Trend Yaşam 7 bin tanesini çatısına ters dizdi! Elektrik kullanmadan evin sıcaklığını 5 derece düşürüyor

7 bin tanesini çatısına ters dizdi! Elektrik kullanmadan evin sıcaklığını 5 derece düşürüyor

Yaz sıcaklarının kavurduğu günlerde artan klima faturalarına karşı Hindistan'dan ezber bozan, tamamen doğal bir çözüm geldi. Yenilikçi bir mimar, çatısına yerleştirdiği yaklaşık 7 bin adet toprak çay bardağı sayesinde evinin sıcaklığını elektrik kullanmadan düşürmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:45
7 bin tanesini çatısına ters dizdi! Elektrik kullanmadan evin sıcaklığını 5 derece düşürüyor

Mimar Gokul Goyal tarafından geliştirilen bu sıra dışı sistem, aslında oldukça basit bir fizik prensibine dayanıyor. Çatıya ters şekilde dizilen ve üzerleri çimento ile kapatılan "kulhad" adlı geleneksel toprak çay bardakları, içeride hapsolan hava sayesinde kusursuz bir yalıtım katmanı oluşturuyor.

7 bin tanesini çatısına ters dizdi! Elektrik kullanmadan evin sıcaklığını 5 derece düşürüyor

SIRRI HAVA BOŞLUKLARINDA

Hava, doğadaki en etkili yalıtkanlardan biri olduğu için güneşten gelen yoğun ısı beton zemine ulaşamadan engelleniyor. Üst kısımdaki mozaik kaplama da güneş ışınlarını yansıtarak bu yalıtım etkisini ikiye katlıyor.

7 bin tanesini çatısına ters dizdi! Elektrik kullanmadan evin sıcaklığını 5 derece düşürüyor

SICAKLIĞI 5 DERECE DÜŞÜRDÜ

Kavurucu yaz aylarında ev içi sıcaklığı 4 ila 5 derece arasında azaltmayı başaran bu yöntem, vantilatör ve klima kullanımını minimuma indiriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
7 bin tanesini çatısına ters dizdi! Elektrik kullanmadan evin sıcaklığını 5 derece düşürüyor

FATURALARI %25 AZALTIYOR

Sistemin tamamen elektriksiz çalışması ve sıfır bakım maliyeti sunması, enerji tüketiminde net %25'e varan bir tasarruf sağlıyor.

7 bin tanesini çatısına ters dizdi! Elektrik kullanmadan evin sıcaklığını 5 derece düşürüyor

Hindistan'da yüzyıllardır çay servisinde kullanılan ve işi bitince atılan bu ucuz, çevre dostu toprak bardaklar, modern mühendislik zekasıyla birleşerek sürdürülebilir bir yapı malzemesine dönüştü.

7 bin tanesini çatısına ters dizdi! Elektrik kullanmadan evin sıcaklığını 5 derece düşürüyor
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör