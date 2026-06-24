7 bin tanesini çatısına ters dizdi! Elektrik kullanmadan evin sıcaklığını 5 derece düşürüyor

Mimar Gokul Goyal tarafından geliştirilen bu sıra dışı sistem, aslında oldukça basit bir fizik prensibine dayanıyor. Çatıya ters şekilde dizilen ve üzerleri çimento ile kapatılan "kulhad" adlı geleneksel toprak çay bardakları, içeride hapsolan hava sayesinde kusursuz bir yalıtım katmanı oluşturuyor.