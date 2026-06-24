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7 bin tanesini çatısına ters dizdi! Elektrik kullanmadan evin sıcaklığını 5 derece düşürüyor
7 bin tanesini çatısına ters dizdi! Elektrik kullanmadan evin sıcaklığını 5 derece düşürüyor
Yaz sıcaklarının kavurduğu günlerde artan klima faturalarına karşı Hindistan'dan ezber bozan, tamamen doğal bir çözüm geldi. Yenilikçi bir mimar, çatısına yerleştirdiği yaklaşık 7 bin adet toprak çay bardağı sayesinde evinin sıcaklığını elektrik kullanmadan düşürmeyi başardı.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:45