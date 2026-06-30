Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

Bu oran, sıcak hava dalgalarıyla mücadele eden Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük Avrupa ekonomilerinin oldukça üzerinde yer alıyor. Araştırmalar, klima kullanımının yalnızca sıcaklığa değil; gelir düzeyi, yaşam standartları ve tüketim alışkanlıklarına da bağlı olduğunu gösteriyor.