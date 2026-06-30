Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!
Yaz sıcaklarının aniden bastırmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde klima kullanımı tavan yaparken, uzmanlardan elektrik faturalarını doğrudan hafifletecek çok kritik bir uyarı geldi. Cihazı doğrudan en soğuk dereceye ayarlamak yerine kumandadaki o gizli sirkülasyon modunu başlatmak, hem enerji sarfiyatını gözle görülür şekilde azaltıyor hem de cihazın ömrünü koruyor.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 10:52