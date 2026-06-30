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Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

Yaz sıcaklarının aniden bastırmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde klima kullanımı tavan yaparken, uzmanlardan elektrik faturalarını doğrudan hafifletecek çok kritik bir uyarı geldi. Cihazı doğrudan en soğuk dereceye ayarlamak yerine kumandadaki o gizli sirkülasyon modunu başlatmak, hem enerji sarfiyatını gözle görülür şekilde azaltıyor hem de cihazın ömrünü koruyor.

Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 10:52
Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

Sıcak havalarda yapılan en büyük hatalardan biri, yaşam alanını hızla serinletmek amacıyla klimayı doğrudan en düşük sıcaklık ayarında çalıştırmaktır.

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

FAN MODU ISI DENGESİNİ KURUYOR

Uzmanlar, cihazı direkt olarak soğutma ayarında başlatmak yerine ilk etapta birkaç dakika boyunca "Fan" veya "Air Circulation" (Hava Sirkülasyonu) modunda çalıştırmanın oda içindeki ısı dengesini çok daha sağlıklı kurduğunu belirtiyor.

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

Kumandada yer alan fan seçeneği, özellikle uzun süre kapalı kalan veya gün boyu yoğun güneş ışığına maruz kalan odalarda biriken sıcak havanın hızla dağılmasını sağlıyor.

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Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

Bu basit hamle sayesinde cihazın kalbi olan kompresörün üzerine binecek aşırı yük hafifliyor ve elektrik tüketiminde ciddi bir tasarruf elde ediliyor.

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

DERECE BAŞINA %6 TASARRUF

Enerji verimliliği uzmanları, yaz aylarında hem sağlığın korunması hem de yüksek faturaların önüne geçilmesi için ideal sıcaklık ayarının 24°C ile 26°C arasında olması gerektiğini vurguluyor.

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

Klimanın sıcaklık ayarında yapılan her 1 derecelik yükseltme, elektrik tüketiminde yaklaşık %6 oranında tasarruf anlamına geliyor. Cihazı 22°C yerine 25°C'de çalıştırmak, faturanızda doğrudan %15 ila %20 arasında bir düşüş sağlıyor.

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

FATURALARI DİBE ÇEKEN ALTIN DEĞERİNDEKİ KLİMA ÖNERİLERİ

Hava sirkülasyonunu hızlandırın: Sıcaklığı çok fazla düşürmek yerine fan hızını artırmak, enerji tüketimini yükseltmeden odada serinlik hissi oluşturur.

Nem alma modunu kullanın: Yüksek nemli günlerde klimayı "Nem Alma" moduna getirmek, havanın daha serin algılanmasını sağlayarak tasarruf sunar.

Gece uyku modunu devreye alın: Gece saatlerinde "Sleep" (Uyku) fonksiyonunu açmak, ortam sıcaklığını kademeli artırarak sabaha kadar olan elektrik tüketimini sınırlar.

Periyodik filtre temizliği: Hava filtrelerini en az ayda bir kez temizlemek, motorun zorlanmasını ve fazladan enerji harcamasını kalıcı olarak önler.

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

DÜNYA'NIN KLİMA HARİTASI YAYINLANDI: TÜRKİYE'NİN LİSTEDEKİ YERİ ŞAŞIRTTI!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verileri baz alınarak hazırlanan küresel klima haritası, hanelerdeki serinleme alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Sonuçlara göre Türkiye, %43'lük klima sahipliği oranıyla dünya listesinde ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı.

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

Bu oran, sıcak hava dalgalarıyla mücadele eden Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük Avrupa ekonomilerinin oldukça üzerinde yer alıyor. Araştırmalar, klima kullanımının yalnızca sıcaklığa değil; gelir düzeyi, yaşam standartları ve tüketim alışkanlıklarına da bağlı olduğunu gösteriyor.

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

İŞTE ÜLKE ÜLKE DÜNYA KLİMA SAHİPLİK ORANLARI

1- Güney Kore : %98

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

2 - Japonya: %91

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

3 - ABD: %89

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

4 - Suudi Arabistan: %80

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

5 - Çin: %77

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

6- BAE: %75

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

7 - Yunanistan: %65

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

8 - İtalya: %61

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

9 - İspanya: %58

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!

10 - Türkiye: %43

Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!
Klimayı kumandadaki o tuşa basmadan sakın açmayın: Faturayı anında dibe çekiyor!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör