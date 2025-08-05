KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

Konut piyasasında yaşanan son gelişmeler, ev sahibi olmayı düşünen vatandaşları konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya yöneltti. Mevcut faiz seviyelerini merak edenler, bankaların sunduğu kredi olanaklarını yakından takip ediyor. 1 milyon TL'lik kredi tutarı için hesaplanan aylık ödemeler ile toplam geri ödeme miktarları, bankaların sunduğu avantajlı kampanyalar doğrultusunda şekilleniyor. Ev sahibi olmak isteyenler, en uygun faiz oranlarını yakalamak adına bankaların kredi tekliflerini karşılaştırıyor. İşte banka banka konut kredisi faiz oranları...