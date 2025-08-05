Trend Galeri Trend Yaşam KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

Konut piyasasında yaşanan son gelişmeler, ev sahibi olmayı düşünen vatandaşları konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya yöneltti. Mevcut faiz seviyelerini merak edenler, bankaların sunduğu kredi olanaklarını yakından takip ediyor. 1 milyon TL'lik kredi tutarı için hesaplanan aylık ödemeler ile toplam geri ödeme miktarları, bankaların sunduğu avantajlı kampanyalar doğrultusunda şekilleniyor. Ev sahibi olmak isteyenler, en uygun faiz oranlarını yakalamak adına bankaların kredi tekliflerini karşılaştırıyor. İşte banka banka konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:40
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredisi faiz oranları netleşti. Faizlerde yaşanan hareketlilik, hem konut almayı düşünenlerin ilgisini artırıyor hem de yeni kredi imkanlarını araştırmalarına neden oluyor. Banka banka açıklanan güncel konut kredisi faizleri, farklı ödeme planlarını da sunuyor. Peki, 1 milyon TL'lik bir konut kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte konut kredisi faiz oranları...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

TEMMUZ 2025 KONUT KREDİSİ FAİZLERİ: 1 MİLYON TL İÇİN TOPLAM ÖDEME NE KADAR?

Kendi evine sahip olma hayali kuranlar için en uygun faiz oranlarına sahip konut kredileri, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bankaların sunduğu kredi teklifleri karşılaştırıldığında, en düşük faizli konut kredisi seçeneği %2,89 oranıyla öne çıkıyor. Bu faiz oranıyla birlikte, 1 milyon TL tutarında ve 120 ay vadeli bir kredi için toplam geri ödeme yaklaşık olarak 3,6 milyon TL seviyelerine ulaşıyor.

İşte bankalara göre güncel konut kredisi faiz oranları...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

2025 KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Aylık taksit ve toplam ödeme turarı 1.000.000 TL'nin 120 ay vade ile örnek hesaplaması şeklinde çıkarılmıştır.

AKBANK

Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit tutarı: 29.878,54 TL TL
Toplam ödeme: 3.613.184 TL

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

YAPI KREDİ

Faiz oranı: %3,05
Aylık taksit tutarı: 31.352,13 TL
Toplam ödeme: 3.785.829 TL

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

VAKIF KATILIM

Kar payı oranı: %3,10
Aylık taksit tutarı: 31.815,84 TL
Toplam ödeme: 3.839.900 TL

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

ING BANK

Faiz oranı: %3,74
Aylık taksit tutarı: 37.862,01 TL
Toplam ödeme: 4.565.225 TL

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

TÜRKİYE FİNANS

Faiz oranı: %3,34
Aylık taksit tutarı: 34.060,75 TL
Toplam ödeme: 4.105.540 TL

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit tutarı: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.727.169 TL

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

KUVEYT TÜRK

Kar payı oranı: %2,99
Aylık taksit tutarı: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.720.304 TL

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?