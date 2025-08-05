KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL: Banka banka açıklandı! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

TEMMUZ 2025 KONUT KREDİSİ FAİZLERİ: 1 MİLYON TL İÇİN TOPLAM ÖDEME NE KADAR?

Kendi evine sahip olma hayali kuranlar için en uygun faiz oranlarına sahip konut kredileri, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bankaların sunduğu kredi teklifleri karşılaştırıldığında, en düşük faizli konut kredisi seçeneği %2,89 oranıyla öne çıkıyor. Bu faiz oranıyla birlikte, 1 milyon TL tutarında ve 120 ay vadeli bir kredi için toplam geri ödeme yaklaşık olarak 3,6 milyon TL seviyelerine ulaşıyor.

İşte bankalara göre güncel konut kredisi faiz oranları...