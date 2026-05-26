Konya’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile belli oldu! 2026 Konya bayram namazı saati

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken Konya'da bayram namazının hangi saatte eda edileceği merak konusu oldu. Manevi atmosferi birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı namaz vakitlerini yakından takip ediyor. İşte Konya için açıklanan bayram namazı saati…

Giriş Tarihi: 26.05.2026 16:23
Konya'da Kurban Bayramı heyecanı başladı. Bayram sabahında camilerde saf tutacak vatandaşlar, 2026 Konya bayram namazı saatini araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya için bayram namazı vaktini duyurdu.

KONYA BAYRAM NAMAZ SAATİ 2026 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Konya bayram namazı saati 2026 bilgileri!

KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü eda edilecek Konya bayram namazı saati 06.05 olarak belirlendi.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet edilir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat

  • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
  • Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.
  • Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.
BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için yılda iki kez kılınan 2 rekatlık bayram namazı cuma namazının farz olduğu kişilere Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi mezhebine göre sünettir.

Cuma namazının farz olduğu kişilerle akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkekler kast edilir.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Cuma namazı ve bayram namazı kadınlara yükümlü kılınmamıştır ama Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kadınları bayram namazı kılmak için teşvik ettiği de çeşitli hadislerde geçmektedir.

Bu noktada birçok İslam alimi kadınların şartların elverişli olduğu durumlarda bayram namazına katılabileceği yönünde fikir beyan ediyor.

