Konya’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile belli oldu! 2026 Konya bayram namazı saati

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için yılda iki kez kılınan 2 rekatlık bayram namazı cuma namazının farz olduğu kişilere Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi mezhebine göre sünettir.

Cuma namazının farz olduğu kişilerle akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkekler kast edilir.