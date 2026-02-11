Trend Galeri Trend Yaşam Köpeğini kurtarmak istedi, ölümle burun buruna geldi! Kanguru tarafından vahşice dövüldü

Avustralya'da emekli bir adam, köpeğini boğmaya çalışan bir kanguruyu durdurmak isterken vahşi hayvanın saldırısına uğradı. Şiddetli darbelere maruz kalan ve ağır yaralanan adam, yaşadığı korku dolu anların ardından "Hayatta kaldığım için şanslıyım" dedi.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 12:14
Avustralya'da bir adam, köpeğini kangurunun saldırısından korumak isterken kangurunun saldırısına uğradı ve ağır yaralandı.

KÖPEĞİNİ KURTARMAK İSTERKEN DEHŞETİ YAŞADI

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir arkadaşını ziyarete giden Col isimli adam, köpeğinin çılgınca havladığını duyunca dışarı çıktı. Yakındaki barajda, yedi yaşındaki köpeğini boğmaya çalışan bir kanguruyla karşılaşan adam, eline aldığı sopayla hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı. İlk anda geri çekilen kangurunun tehlikesinin geçtiğini düşünen Col arkasını dönmesiyle başladı.

"SUDAN ROKET GİBİ FIRLADI"

Kangurunun bir anda saldırıya geçtiğini anlatan Col, "Sudan roket gibi fırladı, yüzüme kafa attı ve beni yumruklamaya başladı. Ayağa kalkmaya çalıştığımda arkamdan sert bir tekme attı, kafamı tutup beni defalarca tekmeledi" dedi. Saldırı sırasında hayvanın sürekli hırladığını söyleyen adam, korku dolu saniyeleri unutamadığını dile getirdi.

25 SANİYEDE KANLI SALDIRI

Saldırı, Col'un arkadaşının kürekle müdahale etmesiyle sona erdi. Yaklaşık 25 saniye süren olayın ardından kanguru yeniden baraj bölgesine kaçtı. Ağır yaralanan adamın karnında ve sırtında derin kesikler oluştu.

6 SAAT HASTANEDE KALDI

Hastanede 6 saat tedavi gören Col, ultrason sonucunda yaraların yaklaşık üç inç derinliğe ulaştığının belirlendiğini söyledi. Tişörtünün daha ciddi yaralanmaları önlediğine inanan adam, "Eğer yüzüstü dönmeseydim durumum çok daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı. Olayın ardından kanguruların ne kadar güçlü ve tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.