Köpeğini kurtarmak istedi, ölümle burun buruna geldi! Kanguru tarafından vahşice dövüldü
Avustralya'da emekli bir adam, köpeğini boğmaya çalışan bir kanguruyu durdurmak isterken vahşi hayvanın saldırısına uğradı. Şiddetli darbelere maruz kalan ve ağır yaralanan adam, yaşadığı korku dolu anların ardından "Hayatta kaldığım için şanslıyım" dedi.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 12:14