Köpeğini kurtarmak istedi, ölümle burun buruna geldi! Kanguru tarafından vahşice dövüldü

6 SAAT HASTANEDE KALDI

Hastanede 6 saat tedavi gören Col, ultrason sonucunda yaraların yaklaşık üç inç derinliğe ulaştığının belirlendiğini söyledi. Tişörtünün daha ciddi yaralanmaları önlediğine inanan adam, "Eğer yüzüstü dönmeseydim durumum çok daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı. Olayın ardından kanguruların ne kadar güçlü ve tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.