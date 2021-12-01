Korkunç olay! Hamile olduğunu sanıp gebelik testi yaptırdı ama karnından çıkanlar...

Gördüklerinize inanmakta güçlük çekeceksiniz! Genç bir kadın uzun süre hamile olduğunu sanarak karnındaki şişliği çok da önemsemedi. Karnı her geçen gün büyüyordu. Üstelik karnı büyürken vücudunda ürkütücü izler de çıkmıştı. Gebelik testi yaptırmaya karar verdi. Sonuç onu dehşete düşürdü çünkü hamile değildi. Soluğu doktor kontrolünde alan kadın yapılan tahlil ve tetkikler neticesinde hayatının şokuyla karşı karşıya kaldı. İşte bu dehşet görüntüleri ve haberin detayları...
ANİDEN KİLO ALMAYA BAŞLADI
Hayatında karşılaşacağı en kötü sürprizle böyle baş başa kaldı. Gallerde yaşayan Keeley Favell aniden kilo almaya başladı.
GEBELİK TESTİ YAPTIRDI
Genç kadının karnı giderek büyüyordu. Önce kilo aldığını düşünen ancak karnının büyümesi durmayınca hamile olduğunu sanan genç kadın gebelik testlerinin negatif çıkmasından sonra şüphelenip soluğu doktorda aldı.
BEBEK DEĞİL BAŞKA BİR ŞEYDİ
Ultrason muayenesinden sonra kadının karnında büyüyen şeyin bebek değil kocaman bir kist olduğu anlaşıldı.
Acil olarak ameliyata alınan genç kadının kisti doktorlar tarafından çıkarıldı.
İnanılmaz büyüklükteki kist 7-8 yaşlarından bir çocuk kadar ağırdı. 26 kiloluk bu kist aynı zamanda 10 yeni doğmuş bebek ağırlığına eşti.