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Korkunç olay! Hamile olduğunu sanıp gebelik testi yaptırdı ama karnından çıkanlar...

Gördüklerinize inanmakta güçlük çekeceksiniz! Genç bir kadın uzun süre hamile olduğunu sanarak karnındaki şişliği çok da önemsemedi. Karnı her geçen gün büyüyordu. Üstelik karnı büyürken vücudunda ürkütücü izler de çıkmıştı. Gebelik testi yaptırmaya karar verdi. Sonuç onu dehşete düşürdü çünkü hamile değildi. Soluğu doktor kontrolünde alan kadın yapılan tahlil ve tetkikler neticesinde hayatının şokuyla karşı karşıya kaldı. İşte bu dehşet görüntüleri ve haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:33 PAYLAŞ