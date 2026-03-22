Koşmayan ata şiddet uygulamışlardı! O vicdansızlara dikkat çeken ceza

Adana'daki kan donduran olay, 20 Mart'ta Seyhan ilçesi Merkez Park'ta meydana geldi. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu. BAYILARAK YERE YIĞILDI Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri, kısa süre sonra bayılarak yere yığıldı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, A.U. ve Ö.A.'yı adreslerinde gözaltına aldı. Atlar ise belediye tarafından koruma altına alınarak barınağa götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ŞÜPHELİLERE ANLAMLI CEZA Şüphelilere, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi.