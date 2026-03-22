Koşmayan ata şiddet uygulamışlardı! O vicdansızlara dikkat çeken ceza

Adana'nın Seyhan ilçesinde arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurarak şiddet uygulayan iki şüpheliye haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2026 11:58
Adana'daki kan donduran olay, 20 Mart'ta Seyhan ilçesi Merkez Park'ta meydana geldi. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu.

BAYILARAK YERE YIĞILDI

Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri, kısa süre sonra bayılarak yere yığıldı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, A.U. ve Ö.A.'yı adreslerinde gözaltına aldı. Atlar ise belediye tarafından koruma altına alınarak barınağa götürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERE ANLAMLI CEZA

Şüphelilere, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi.