Kovan filmi konusu ve oyuncuları: Kovan filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Ayşe Artvin de kalarak hem kendini keşfetme yolculuğuna başlar hem de annesinin son isteğini yerine getirmiş olur. Film bu süreçte kendini keşfetme yolunda attığı adımlar, köy halkını dinlememesi ve kendince yeni yöntemler ortaya koyarak yeni şeyler başarabileceğini düşünmesi üzerine kuruludur. Filmde Ayşe'nin attığı adımlar sonucu başına gelen olaylar hem kendini hem de kovan için yaşanan tehlikeleri göz önüne serer.