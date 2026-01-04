Kovan filmi konusu ve oyuncuları: Kovan filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Doğa ile insan arasındaki çatışmayı ve uyumu odağına alan, başrolünde Meryem Uzerli'nin yer aldığı "Kovan" filmi, görsel estetiği ve derin hikayesiyle Türk sinemasının ödüllü yapımları arasında bulunuyor. Yönetmenliğini Eylem Kaftan'ın üstlendiği film, modern hayattan kopup köklerine dönen bir kadının arıcılıkla imtihanını anlatıyor. Peki, Kovan filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film nerede çekildi? İşte sinemaseverler için filmin detaylı künyesi.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 18:35
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:36