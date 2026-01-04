Trend Galeri Trend Yaşam Kovan filmi konusu ve oyuncuları: Kovan filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Doğa ile insan arasındaki çatışmayı ve uyumu odağına alan, başrolünde Meryem Uzerli'nin yer aldığı "Kovan" filmi, görsel estetiği ve derin hikayesiyle Türk sinemasının ödüllü yapımları arasında bulunuyor. Yönetmenliğini Eylem Kaftan'ın üstlendiği film, modern hayattan kopup köklerine dönen bir kadının arıcılıkla imtihanını anlatıyor. Peki, Kovan filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film nerede çekildi? İşte sinemaseverler için filmin detaylı künyesi.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 18:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:36
2020 yılında vizyona giren ve uluslararası festivallerden pek çok ödülle dönen Kovan, bir "doğa draması" olarak dikkat çekiyor. Meryem Uzerli'nin alışılmışın dışındaki performansıyla büyük beğeni topladığı yapım, arıcılık gibi kadim bir zanaatı bir kadının varoluş mücadelesiyle harmanlıyor. Artvin'in büyüleyici ama sert doğasında çekilen film, sadece bir hikaye anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyiciyi ekolojik bir yolculuğa çıkarıyor.

KOVAN FİLMİ KONUSU

Ayşe (Meryem Uzerli) Artvin'de doğmuş bir kızdır. Küçük yaşlarda okumak üzere Almanya'ya gönderilir. Belli bir yaşa gelene kadar orada yaşar. Daha sonra Artvin'de yaşayan annesinin rahatsızlandığını duyar ve memleketine geri döner. Ayşe'nin annesinin ölmeden önce son isteği aile mirası olan arıcılık geleneğini sürdürmesidir. Normalde arıdan çok korkan Ayşe annesinin isteğini de yerine getirmek ister.

Ayşe Artvin de kalarak hem kendini keşfetme yolculuğuna başlar hem de annesinin son isteğini yerine getirmiş olur. Film bu süreçte kendini keşfetme yolunda attığı adımlar, köy halkını dinlememesi ve kendince yeni yöntemler ortaya koyarak yeni şeyler başarabileceğini düşünmesi üzerine kuruludur. Filmde Ayşe'nin attığı adımlar sonucu başına gelen olaylar hem kendini hem de kovan için yaşanan tehlikeleri göz önüne serer.

KOVAN FİLMİ OYUNCULARI

Meryem Uzerli - Ayşe
Feyyaz Duman - İlker
Hakan Karsak - Ahmet
Burcu Salihoğlu - Mine
Şennur Noygarlar - Cemile
Ömer Akdemir
Gülay Akdemir
Mert Akdemir
Erdal Aktun
İsmail Avcı
Dizem Kaftan
Rabia Bayar

KOVAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kovan filmi Artvin'in Borçka ilçesine bağlı olan Macahel vadisinde şu anki adıyla Camili'de gerçekleştirildi.