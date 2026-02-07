Trend
Galeri
Trend Yaşam
Köylüler Küçük Bir Delik Keşfetti, Yerin Altından Tarih Fışkırdı! Batman'daki Ses Yalıtımlı Dev Mezarların Sırrı Ne?
Köylüler Küçük Bir Delik Keşfetti, Yerin Altından Tarih Fışkırdı! Batman'daki Ses Yalıtımlı Dev Mezarların Sırrı Ne?
Kayalıkların altındaki dar bir oyuktan giriliyor, içerideki mimari görenleri hayrete düşürüyor! Sason'da tesadüfen bulunan ve içinde gizemli küpler ile dev mezarlar barındıran yeraltı yapısı, ziyaretçi akınına uğruyor. İşte sırrı çözülemeyen o keşfin tüm detayları.
Giriş Tarihi: 07.02.2026 09:30