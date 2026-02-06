Trend Galeri Trend Yaşam Köylüler Küçük Bir Delikten Girdi, Yerin Altından Tarih Fışkırdı! Batman'daki Ses Yalıtımlı Dev Mezarların Sırrı Ne?

Köylüler Küçük Bir Delikten Girdi, Yerin Altından Tarih Fışkırdı! Batman'daki Ses Yalıtımlı Dev Mezarların Sırrı Ne?

Kayalıkların altındaki dar bir oyuktan giriliyor, içerideki mimari görenleri hayrete düşürüyor! Sason'da tesadüfen bulunan ve içinde gizemli küpler ile dev mezarlar barındıran yeraltı yapısı, ziyaretçi akınına uğruyor. İşte sırrı çözülemeyen o keşfin tüm detayları.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 15:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 15:14
Batman'ın Sason ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan köylülerin tesadüfen rastladığı bir delik, bölgenin tarihini değiştirecek bir keşfe kapı araladı. Karameşe köyü Gömük yaylasında, kayalık bir yamacın altında fark edilen o küçük oyuktan içeri girenler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Yerin metrelerce altında gizli kalmış esrarengiz bir yapı, tüm sırlarıyla gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

Ses Yalıtımı İçin Duvarlara Gömülmüş Gizemli Küpler

Yeraltı yapısının en dikkat çeken özelliklerinden biri, mimarisindeki akılalmaz detaylar.

Yapının duvarlarına titizlikle yerleştirilmiş çok sayıda küp bulunuyor.

Uzmanlar ve bölge halkı, bu küplerin o dönemde bir tür ses yalıtımı ya da akustik düzenleme amacıyla kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Bu detay, yapının sadece bir sığınak değil, özel bir amaca hizmet eden kadim bir merkez olduğunu gösteriyor.

İçeride Dev Bir Mezar ve Mihrap Var

Yapının iç kısımlarına ilerledikçe gizem daha da derinleşiyor. Bir mihrap bölümünün yer alması, buranın tarihte bir yeraltı camisi veya ibadethane olarak kullanıldığı ihtimalini güçlendiriyor.

Ancak asıl merak uyandıran nokta, yapının içinde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen devasa büyüklükteki mezar. Bu mezarın kime ait olduğu ve yapının hangi medeniyet tarafından inşa edildiği şimdilik tam bir muamma.

Herkes Bu Sırrın Peşinde

Haberin yayılmasıyla birlikte Batman ve çevre illerden gelen meraklılar bölgeye adeta akın ediyor. 40 kişilik gruplar halinde yaylaya çıkan vatandaşlar, bu tarihi dokuyu yakından görmek için sıraya giriyor.

Ziyaretçilerden Ramazan Gümüş, buranın mutlaka görülmesi gereken bir tarihi miras olduğunu vurgularken; yapıyı ilk fark edenlerden Sabahattin Atalay, gizemin çözülmesi için yetkililerin inceleme yapmasını beklediklerini ifade ediyor.

Cami Olduğu Düşünülüyor

Batman'dan gelen ziyaretçilere rehberlik eden Ramazan Doğan da yapının bakımsız durumda olduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 40 arkadaşımızla birlikte haberlerde gördüğümüz bu camiyi görmeye geldik. Herkes hayran kaldı ancak yapının ciddi şekilde bakıma ihtiyacı var.

Yağışlarda damlamalar oluyor, sel suları duvarlara zarar vermiş. Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü. Yapının içinde mihrap ve minber bulunması, kıble yönünün belirgin olması buranın cami olduğuna işaret ediyor. Tamamen klasik İslam mimarisi özellikleri taşıyor. Restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.