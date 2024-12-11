Trend Galeri Trend Yaşam KPSS 2024/7 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2024/7 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı

KPSS-2024/7 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından paylaşılan duyuruya göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı başvuru sonucu sorgulamaları başladı. Tercihte bulunan adaylar https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranına yöneliyor. İşte, KPSS-2024/7 tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 11.12.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:02
KPSS 2024/7 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS-2024/7 tercih sonuçları nereden öğrenilir merak ediliyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM sonuç sistemi üzerinden yerleştirme sonuçlarına erişilebiliyor. İşte, KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2024/7 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2024/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM açıklamasına göre 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS 2024/7 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden bilgilere erişilebiliyor:

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2024/7 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Ortaöğretim için;

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Ön Lisans için;

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletmeMuhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Maliye ön lisans programından mezun olmak.

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS 2024/7 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Lisans için;

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, EkonomiYönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak

İşletme, İşletmecilik, İşletmeMaliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, MuhasebeFinansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak

Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.

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