KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2024: KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma girerim?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının ardından memurluk puanları kamu kurum ve kuruluşları için beklenmeye başladı. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar en düşük ve en yüksek puanlı düz memurluk puanları sorgulamasına başladı. Tercih işlemlerinin ÖSYM ekranında başlatılmasıyla nihai tercih listeleri hazırlanacak. Henüz işlemler başlamadığı için adaylar muhtemel listelerini oluşturuyor. Peki, 50-55-60-65-70 -70 ve 80 puanla hangi kuruma girilir, taban puanları açıklandı mı? İşte düz memurluk atama puanları