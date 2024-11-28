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KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2024: KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma girerim?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının ardından memurluk puanları kamu kurum ve kuruluşları için beklenmeye başladı. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar en düşük ve en yüksek puanlı düz memurluk puanları sorgulamasına başladı. Tercih işlemlerinin ÖSYM ekranında başlatılmasıyla nihai tercih listeleri hazırlanacak. Henüz işlemler başlamadığı için adaylar muhtemel listelerini oluşturuyor. Peki, 50-55-60-65-70 -70 ve 80 puanla hangi kuruma girilir, taban puanları açıklandı mı? İşte düz memurluk atama puanları

Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:55
KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2024: KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma girerim?

KPSS puanıyla en düşük ve en yüksek memurluklar beklenmeye başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, ön lisans ve ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla tercih ekranına gözler çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygun pozisyonlar için listeler hazırlanıyor. İşte SYM 2024 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans taban puanları

KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2024: KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma girerim?

KPSS LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?
KPSS lisans atama puanları yıllara göre, açılan kadrolara ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Son olarak 2024 yılında yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan taban puanlara aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
KPSS 2024 SON ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2024: KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma girerim?

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?
2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.
Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2024: KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma girerim?

KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA HANGİ KADROLARA GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2024: KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma girerim?

KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

KPSS DHBT 2024 taban puanları henüz açıklanmadı. Puanlar şehirlere göre değişkenlik gösterebiliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son olarak 2022 yılında yapılan atamalarda puanlar şu şekildeydi;
Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 52,95787
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İ.H.L. + Hafız 52,16264
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise 60,64053
İ.H.L. + Hafız 67,61349
İlahiyat Fakültesi 50,00346
İlahiyat Ön Lisans 80,45971
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise 59,69845

2022 DHBT ATAMA TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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