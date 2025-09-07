Trend Galeri Trend Yaşam KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? Beklenen açıklama geldi! 7 Eylül 2025 Pazar (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi?

KPSS heyecanı yaklaşırken sınava girecek adayların en çok merak ettiği konulardan biri de ulaşım oldu. 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak KPSS için toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, KPSS günü otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay ücretsiz mi?