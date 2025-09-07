Trend Galeri Trend Yaşam KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? Beklenen açıklama geldi! 7 Eylül 2025 Pazar (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi?

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? Beklenen açıklama geldi! 7 Eylül 2025 Pazar (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi?

KPSS heyecanı yaklaşırken sınava girecek adayların en çok merak ettiği konulardan biri de ulaşım oldu. 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak KPSS için toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, KPSS günü otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay ücretsiz mi?

Giriş Tarihi: 07.09.2025 07:01
KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? Beklenen açıklama geldi! 7 Eylül 2025 Pazar bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

Milyonlarca aday 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS için hazırlıklarını sürdürürken, gözler ulaşım detaylarına çevrildi. Özellikle sınav günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Peki, KPSS günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay bedava mı olacak?

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? Beklenen açıklama geldi! 7 Eylül 2025 Pazar bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

KPSS A GRUBU GY-GK OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? Beklenen açıklama geldi! 7 Eylül 2025 Pazar bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS sınav yerlerine ulaşmak için toplu taşımadan yararlanacak adaylar, 7 Eylül Pazar günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 7 Eylül'de yapılacak KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecek adayların ve öğretim görevlilerinin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? Beklenen açıklama geldi! 7 Eylül 2025 Pazar bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

Başkanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''7 Eylül Pazar günü yapılacak olan "Kamu Personeli Seçme Sınavına 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür)" girecek adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir.''

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? Beklenen açıklama geldi! 7 Eylül 2025 Pazar bugün toplu taşıma ücretsiz mi?