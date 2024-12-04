KPSS MEMURLUK ATAMA VE TABAN PUANLARI 2024: KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma atanırım?

KPSS atama ve taban puanları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gündeme geldi. Sınava giren adaylar sonuçlarının ilan edilmesinden sonra memur olarak yer almak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadroların puanlarını sorguluyor. Boş pozisyonlar için tercihlerini gerçekleştirecek adaylar ÖSYM ekranından işlemlerin başlatılmasını ardından nihai listelerini hazırlayacaklar. Şu an muhtemel listelerini oluşturacak adaylar kamu kurum ve kuruluşlarının memurluk puanlarına göz gezdirmeye başladı. Peki, 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi hangi kuruma girilir, nerede memur olunur, taban puanları açıklandı mı? İşte düz memurluk atama puanları