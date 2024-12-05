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KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı?
Kamu personeli olma hayali kuran binlerce adayın gözü KPSS 2024/2 merkezi atama sürecinde. Atama takvimi ve kadro detaylarının yer aldığı kılavuzun ne zaman yayınlanacağı ise merakla bekleniyor. Peki, KPSS merkezi atama ne zaman? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:31