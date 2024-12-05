KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2024/2 merkezi atama için başvuru tarihleri ÖSYM tarafından ilan edildi. Takvime göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları, 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak. Adayların, bu süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekecek.