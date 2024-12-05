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KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı?

Kamu personeli olma hayali kuran binlerce adayın gözü KPSS 2024/2 merkezi atama sürecinde. Atama takvimi ve kadro detaylarının yer aldığı kılavuzun ne zaman yayınlanacağı ise merakla bekleniyor. Peki, KPSS merkezi atama ne zaman? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:31
KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS 2024/2 merkezi atamaları için heyecan artıyor! Adaylar, tercih süreci ve kadro detaylarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, KPSS merkezi atamaları ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2024/2 merkezi atama için başvuru tarihleri ÖSYM tarafından ilan edildi. Takvime göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları, 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak. Adayların, bu süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekecek.

KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri için kılavuz henüz yayımlanmadı. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda oluşturacak. Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alması bekleniyor.

KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS ATAMA BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak. Adayların tercihler için kılavuz bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.

KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı?
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