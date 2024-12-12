KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 ile memur atamaları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2024 yılı merkezi atama tarihleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, memur adayları tarafından merakla bekleniyor. KPSS 2024/2 tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda yapılacak. Bu kılavuzda yer alan kriterler ve adayların elde ettiği puanlar doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personel belirlenmiş olacak. Peki, KPSS merkezi atama süreci ne zaman başlayacak, KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?