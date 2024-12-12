KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 ile memur atamaları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS merkezi memur atama takvimi, kamu görevinde yer almak isteyen vatandaşlar için en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS sonuçlarına göre yapılacak atamalar için tercih kılavuzu detaylı bir şekilde inceleniyor. Peki, 2024 yılı KPSS merkezi atamaları hangi tarihlerde yapılacak ve başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte, KPSS 2024/2 atamalarıyla ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...