Trend Galeri Trend Yaşam KPSS SINAV TAKVİMİ 2026 | KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? (lisans, ön lisans ve ortaöğretim)

KPSS SINAV TAKVİMİ 2026 | KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? (lisans, ön lisans ve ortaöğretim)

Memur adayı milyonlarca kişi, 2026 KPSS tarihlerini merakla bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvim ile Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT oturumlarının başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netleşti. Adayların hazırlık planlarını bu tarihlere göre güncellemesi gerekiyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 06:43
KPSS SINAV TAKVİMİ 2026 | KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? lisans, ön lisans ve ortaöğretim

2026 KPSS takvimi adayların sınav hazırlıklarını ve başvuru süreçlerini planlaması açısından büyük önem taşıyor. Tüm adayların sınav tarihlerini kaçırmaması için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan bilgileri yakın takibe alması gerekiyor. 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınav, başvuru ve sonuç tarihleri ön plana çıktı.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2026 | KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? lisans, ön lisans ve ortaöğretim

KPSS ÖN LİSANS 2026 TAKVİMİ

  • Başvuru: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
  • Sınav: 4 Ekim 2026
  • Sonuç Açıklama: 30 Ekim 2026
KPSS SINAV TAKVİMİ 2026 | KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? lisans, ön lisans ve ortaöğretim

KPSS LİSANS 2026 TAKVİMİ

  • Başvuru: 1 – 13 Temmuz 2026
  • Sınav Tarihleri:

Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

  • Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026
KPSS SINAV TAKVİMİ 2026 | KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? lisans, ön lisans ve ortaöğretim

KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 TAKVİMİ

  • Başvuru: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
  • Sınav: 25 Ekim 2026
  • Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026
KPSS SINAV TAKVİMİ 2026 | KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? lisans, ön lisans ve ortaöğretim

KPSS DHBT 2026 TAKVİMİ

  • Başvuru: 22 – 30 Eylül 2026
  • Sınav: 1 Kasım 2026
  • Sonuç Açıklama: 25 Kasım 2026