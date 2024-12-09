KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ: 2024 KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye atanırım?

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tercih dönemi için hazırlıklar başladı. Sınavdan aldıkları puana göre tercihlerini şekillendirmek isteyen adaylar 2024 KPSS ortaöğretim atama puanları hakkında araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. Bu kapsamda "KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kurumlara atanabilirim?" sorusu, tercih sürecindeki birçok adayın gündeminde. İşte, 2024 KPSS ortaöğretim puanı ile atanabileceğiniz yerler ve taban puanlarla ilgili tüm detaylar...