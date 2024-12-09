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KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ: 2024 KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye atanırım?

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tercih dönemi için hazırlıklar başladı. Sınavdan aldıkları puana göre tercihlerini şekillendirmek isteyen adaylar 2024 KPSS ortaöğretim atama puanları hakkında araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. Bu kapsamda "KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kurumlara atanabilirim?" sorusu, tercih sürecindeki birçok adayın gündeminde. İşte, 2024 KPSS ortaöğretim puanı ile atanabileceğiniz yerler ve taban puanlarla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.12.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 07:55
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ: 2024 KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye atanırım?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih dönemi öncesinde KPSS ortaöğretim atama taban puanlarını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. KPSSP94 puan türüne göre alım yapan kurumlar ve taban puan detayları, sınavdan aldıkları puanlarla atanmayı hedefleyenlerin en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Bu kapsamda alım yapan kamu kurumlarının listesini inceleniyor. Peki; KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla atanabilir miyim, nereye girebilirim? İşte, tüm detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ: 2024 KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye atanırım?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI
KPSS Ortaöğretim kadro ve branş dağılımı yayımlanacak kılavuz ile belli olacak. Adaylar yayımlanan son veriler ışığında tercih listelerini oluşturabilecek.

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ: 2024 KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye atanırım?

KPSS ORTAÖĞRETİM 50, 55, 60, 65, 70 PUANLA ALAN KURUMLAR
Atama yapılacak her kurumun taban ve tavan puanları farklılık gösteriyor.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına göre atama bekleyen adaylar 50, 55, 60, 65, 70 puanla alan yerleri merak ediyor. Ortaöğretim puanı olan adaylar elde ettikleri puanla atama olup olmayacağını geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzdan sorgulayabilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ: 2024 KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye atanırım?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ: 2024 KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye atanırım?

KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?
Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

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