KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI: osym.gov.tr sonuç ekranı! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor.ÖSYM tarafından uygulanan sınav binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Kamu kurum ve kuruluşlarının orta öğretim mezuniyeti gerektiren pozisyonlarına yerleştirmek için gün sayan adaylar sonuç tarihi için bekleyişe başladı. Sınav sonuç tarihi osym.gov.tr adresinden ilan edildi. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:46