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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI: osym.gov.tr sonuç ekranı! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor.ÖSYM tarafından uygulanan sınav binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Kamu kurum ve kuruluşlarının orta öğretim mezuniyeti gerektiren pozisyonlarına yerleştirmek için gün sayan adaylar sonuç tarihi için bekleyişe başladı. Sınav sonuç tarihi osym.gov.tr adresinden ilan edildi. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi

Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:46
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI: osym.gov.tr sonuç ekranı! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS lise sınavının gerçekleşmesinin ardından sınava katılan adaylar sonuç sorgulama ekranın başında yerlerini aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından ilgili kurumlardaki açık pozisyonlara yerleştirilmeyi bekleyen adaylar için bekleyiş sürüyor. ÖSYM o tarihi duyurdu.İşte KPSS ortaöğretim sınav sonuç sorgulama

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI: osym.gov.tr sonuç ekranı! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

15 Eylül 2024 tarihinde adayların katılımıyla gerçekleşen sınavın ardından sonuç tarihi araştırılmaya başlandı.

Ortaöğretim KPSS sınavı için sonuçlar 4 Ekim tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI: osym.gov.tr sonuç ekranı! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI 2024

KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayında.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI: osym.gov.tr sonuç ekranı! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI: osym.gov.tr sonuç ekranı! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.
Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

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