Trend Galeri Trend Yaşam KPSS PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ (P1, P2, P3): ÖSYM kılavuzu ile KPSS lisans GY-GK 30,40,50,60,70,80,90 netle kaç puan alırım?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu tamamlandı. Sınava giren adaylar, sonuçların nasıl değerlendirileceğini ve puanlarının hangi hesaplama yöntemiyle belirleneceğini araştırıyor. Sınavda puanlama sistemi, doğru ve yanlış cevapların etkisine göre şekillenirken, "Kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?" sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki 30,40,50,60,70,80,90 net kaç puan eder? KPSS kaç nete kaç puan gelir? İşte KPSS puan hesaplama

Giriş Tarihi: 08.09.2025 06:03
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sona erdi. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, KPSS puanlarının hangi yöntemle hesaplanacağını ve tahmini sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM'nin KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, KPSS puan hesabı şöyle yapılıyor:

- Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevapsayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

- Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

- Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışıbırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdansonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultudagüncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

- Testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

- Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınaavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

30 [ 2 (ASP – X ) – S]

KPSS Puanı = 70 + ----------------------------

[2 ( B – X )] – S

KPSS ÖRNEK PUAN HESAPLAMA

Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

KPSS'DEN 60, 70,75,80,85 90 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayıları esas alınarak hesaplanan net-puan tablosundan tahmini P3 puanınızı öğrenebilirsiniz.
Genel Yetenek: 25 Net
Genel Kültür: 30 Net
P3 Puanı: 71,877

Genel Yetenek: 35 Net
Genel Kültür: 40 Net
P3 Puanı: 81,716
Genel Yetenek: 45 Net
Genel Kültür: 50 Net
P3 Puanı: 91,555

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ve adayın aldığ ham puan ortaya çıkacak.
Bu nedenle, binlerce adayın merak ettiği soru doğrultusunda, KPSS puanı hesaplanırken; 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.