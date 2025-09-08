KPSS PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ (P1, P2, P3): ÖSYM kılavuzu ile KPSS lisans GY-GK 30,40,50,60,70,80,90 netle kaç puan alırım?

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM'nin KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, KPSS puan hesabı şöyle yapılıyor:

- Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevapsayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

- Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

- Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışıbırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdansonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultudagüncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

- Testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

- Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınaavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

30 [ 2 (ASP – X ) – S]

KPSS Puanı = 70 + ----------------------------

[2 ( B – X )] – S