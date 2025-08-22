Trend Galeri Trend Yaşam KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman, bu sene var mı? İşte tarihler

KPSS Lisans sınavı yaklaşırken, gözler KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumlarına çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise ve ön lisans mezunları, sınav takvimini ve başvuru tarihlerini merak ediyor. 2025 yılında KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuruları ne zaman yapılacak, bu sene var mı?

Giriş Tarihi: 22.08.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:24
Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise ve önlisans mezunları, bu yıl KPSS sınavının düzenlenip düzenlenmeyeceğini merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre sınavlar belirlenen tarihlerde yapılacak. Peki, ÖSYM ile KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman, bu sene var mı? İşte detaylar

LİSE VE ÖNLİSANS KPSS TARİHLERİ

KPSS'nin lise ve önlisans düzeyindeki oturumları iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Geçen yıl yapılan bu sınavlar, bu yıl uygulanmayacak. Adaylar için bir sonraki sınav, 2026 yılında ÖSYM tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda yapılacak.

ÖSYM KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ 2025

KPSS A Grubu sınav maratonu için tarihler netleşti. Genel Yetenek – Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise iki güne yayıldı; ilk oturum 13 Eylül'de, ikinci oturum ise 14 Eylül'de yapılacak. Bu yıl KPSS takvimi kapsamında Eğitim Bilimleri sınavı uygulanmayacak. Adayların merakla beklediği sınav sonuçları ise 10 Ekim'de duyurulacak.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2025

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak

