KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2026: KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuruları ne zaman?

2026 KPSS takviminin yayımlanmasıyla birlikte kamu personeli adaylarının beklediği tarihler açıklandı. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre lisans, önlisans ve lise düzeyindeki KPSS oturumlarının başvuru süreçleri ve sınav günleri kesinleşti.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 15:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 15:58
Memuriyet hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar için 2026 KPSS takvimi erişime açıldı. ÖSYM'nin paylaştığı güncel takvim doğrultusunda başvuru dönemleri ve sınav oturum tarihleri kesinleşirken, adaylar hazırlık programlarını buna göre düzenlemeye başladı.

2026 KPSS TAKVİMİ NETLEŞTİ:

2026 KPSS maratonu için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına ilişkin başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Adaylar, sınav sürecini kaçırmamak için takvimi yakından takip ediyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 TARİHLERİ

Ortaöğretim düzeyinde KPSS'ye katılacak adaylar için başvuru süreci 27 Ağustos 2026'da başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Sınav ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu.

2026 KPSS ÖN LİSANS SÜRECİ BAŞLIYOR

Ön lisans mezunlarının katılacağı KPSS oturumu için başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sonuçlarını 30 Ekim 2026 tarihinde öğrenebilecek.

KPSS LİSANS OTURUMLARININ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Lisans düzeyindeki KPSS başvuruları 1 Temmuz'da başlayacak ve 13 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da yapılacak.

Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 12 Eylül, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak.

2026 KPSS DHBT TAKVİMİ AÇIKLANDI

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne katılacak adaylar için başvuru işlemleri 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. DHBT oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.