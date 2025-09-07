Trend Galeri Trend Yaşam KPSS TARİHİ VE OTURUM SAATİ: ÖSYM ile KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek ?

KPSS TARİHİ VE OTURUM SAATİ: ÖSYM ile KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek ?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. 2025 KPSS'ye girecek adaylar sınav tarihi, oturum saatleri ve sınav süresine dair detayları merak ediyor. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

Giriş Tarihi: 07.09.2025 06:59
KPSS TARİHİ VE OTURUM SAATİ: ÖSYM ile KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek ?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 KPSS, milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Sınav günü yaklaştıkça oturum saatleri, sınavın kaç dakika süreceği ve bitiş zamanı en çok araştırılan konular arasında. Peki, KPSS tarihi belli oldu mu, oturumlar saat kaçta başlayacak?

KPSS TARİHİ VE OTURUM SAATİ: ÖSYM ile KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek ?

KPSS A GRUBU GY-GK OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS TARİHİ VE OTURUM SAATİ: ÖSYM ile KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek ?

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül 2025 saat 10:15'te. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 14 Eylül 2025 saat 10:15'te uygulanacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS TARİHİ VE OTURUM SAATİ: ÖSYM ile KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek ?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TARİHİ VE OTURUM SAATİ: ÖSYM ile KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek ?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

KPSS TARİHİ VE OTURUM SAATİ: ÖSYM ile KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek ?

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni 17 para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla

gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engeli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun "ENGELİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).