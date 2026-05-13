Trend Galeri Trend Yaşam KPSS TARİHLERİ 2026 || KPSS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!

KPSS TARİHLERİ 2026 || KPSS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan 2026 KPSS sınav takvimi; lisans, önlisans, ortaöğretim ve DHBT adayları için tüm süreci netleştirdi. Böylece kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların çalışma planı şekillendi. İşte devlet kadrolarında heyecanla yer almayı bekleyen adayların merak ettiği lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT ile KPSS sınavına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 13.05.2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 15:12
KPSS TARİHLERİ 2026 || KPSS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!

Kamu Personel Seçme Sınavı, memur olmak isteyen adaylar için kritik bir yol haritası olarak ön plana çıkıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvim ile 2026 KPSS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavları hakkındaki bilgiler hayallerine kavuşmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor.

KPSS TARİHLERİ 2026 || KPSS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!

2026 KPSS TAKVİMİ

2026 yılında gerçekleştirilecek KPSS oturumlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Adaylar, eğitim düzeylerine göre farklı tarihlerde başvuru yaparak sınavlara katılım sağlayacak.

KPSS TARİHLERİ 2026 || KPSS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!

2026 KPSS LİSANS TAKVİMİ

  • Başvuru: 1 – 13 Temmuz 2026
  • Sınav Tarihleri:

Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

  • Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026
KPSS TARİHLERİ 2026 || KPSS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!

2026 KPSS ÖN LİSANS AKVİMİ

  • Başvuru: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
  • Sınav: 4 Ekim 2026
  • Sonuç Açıklama: 30 Ekim 2026
KPSS TARİHLERİ 2026 || KPSS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ

  • Başvuru: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
  • Sınav: 25 Ekim 2026
  • Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026
KPSS TARİHLERİ 2026 || KPSS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!

2026 KPSS DHBT TAKVİMİ

  • Başvuru: 22 – 30 Eylül 2026
  • Sınav: 1 Kasım 2026
  • Sonuç Açıklama: 25 Kasım 2026
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#KPSS #ÖSYM