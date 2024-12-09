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KPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının tüm oturumlar için açıklanmasının ardından, adaylar tarafından tercih süreci heyecanla bekleniyor. Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT oturumlarına katılan adaylar, aldıkları puanlarla kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak atanmak için tercih yapmaya hazırlanıyor. Belediyeler, üniversiteler, enstitüler gibi birçok kurumun kadro ve pozisyonlarının yer alacağı KPSS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de. Peki, KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte, detaylar...