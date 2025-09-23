Kral Kaybederse 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor

KRAL KAYBEDERSE YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kenan Baran, sabahın erken saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alınır. Bu haber herkeste büyük bir şok etkisi yaratır. Ciddi bir suçla itham edilen Kenan, emniyette ağır bir baskı altında kalır. Masum olduğunu söyleyip kendini savunsa da olayların arkasında Cemal'in parmağının olması, onun öfkesini ve direncini daha da körükler.