Kral Kaybederse 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Kral Kaybederse fragmanı bekleniyor

Star TV'nin dizisi Kral Kaybederse, yayınlanan son bölümüyle Fadi ve Kenan'ın ilişkisini geri dönülmez bir noktaya taşıdı. Aradan geçen on senenin ardından Fadi'nin sabrı tükenmiş, Kenan'dan ya evliliğini bitirmesini ya da kendisinden vazgeçmesini istemişti. Kenan'ın her zamanki manipülatif tavırlarıyla durumu idare etmeye çalışması, ikisi için de büyük bir kırılma noktasının habercisi oldu. Şimdi tüm gözler, Kral Kaybederse 25. bölüm fragmanında!