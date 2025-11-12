KRAL KAYBEDERSE 26. BÖLÜM: "Artık Herkes Kendi Gerçeğiyle Baş Başa..." Kral Kaybederse son bölüm tamamı HD izle

Öte yanda, Doktor Hanım'a giden Fadi, yıllardır sevdiği adam tarafından nasıl tüketildiğini anlatırken Kenan'ın artık kendisi için "ölü" olduğunu söyler. Ancak bu süreçte Kenan'ın ısrarları dinmez; Fadi'nin evini gözetletmeye kadar varan saplantılı bir hale gelir.