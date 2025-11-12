Trend Galeri Trend Yaşam KRAL KAYBEDERSE 26. BÖLÜM: "Artık Herkes Kendi Gerçeğiyle Baş Başa..." Kral Kaybederse son bölüm tamamı HD izle

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kral Kaybederse, 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde duygusal sahneler ve beklenmedik gelişmelerle taşlar yeniden yerinden oynuyor. Peki, Kral Kaybederse son bölüm nereden izlenir?

Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:15
Kral Kaybederse dizisinin 26. bölümü Star TV'de ekrana geliyor. Güç, aşk ve intikam üçgeninde gelişen olaylar bu hafta da seyirciyi ekran başına kilitleyecek. İşte, Kral Kaybederse 26. bölüm izle ekranı ve bölümden merak edilen tüm detaylar...

Star ekranlarında, yapımını OGM PICTURES'ın üstlendiği ve Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü Kral Kaybederse her Salı ekranlara geliyor.

Dizinin yeni bölümünü https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse bağlantısından takip edebilirsiniz.

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM ÖZETİ

Fadi'nin Kenan'a "hayır" dediği gecenin ardından hayat, iki taraf için de bambaşka bir yöne savrulur. Reddedilmeyi ilk kez yaşayan Kenan, yaşadığı şokun etkisiyle hastaneye kaldırılır. Doktorların "kalp krizi değil, yoğun stres" teşhisine rağmen Kenan, inkâr içindedir.

Öte yanda, Doktor Hanım'a giden Fadi, yıllardır sevdiği adam tarafından nasıl tüketildiğini anlatırken Kenan'ın artık kendisi için "ölü" olduğunu söyler. Ancak bu süreçte Kenan'ın ısrarları dinmez; Fadi'nin evini gözetletmeye kadar varan saplantılı bir hale gelir.

Bununla birlikte Kenan, iş dünyasındaki krizleri de bu zorlu süreçle birlikte yaşar. Handan ve Neslihan, Kenan'ı psikiyatriste götürmek için plan yaparken Kenan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Fadi'nin hayatında başka biri olduğuna inanmaya başlar.