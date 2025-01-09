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Kraliçe Elizabeth'in son hediyesi ortaya çıktı! Bakın Kate Middleton'ı tahta nasıl hazırlamış...
Kraliçe Elizabeth'in son hediyesi ortaya çıktı! Bakın Kate Middleton'ı tahta nasıl hazırlamış...
Prens William'in eşi, Prens ve Prenses Cambridge'in eski ismiyle tanınan Kate Middleton, 2022 yılında 40. doğum gününde Kraliçe II. Elizabeth tarafından özel bir şekilde onurlandırılmıştı. Son günlerde gündeme gelen bu hediyenin arka planı ise oldukça dikkat çekici! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:29