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Kraliçe Elizabeth'in son hediyesi ortaya çıktı! Bakın Kate Middleton'ı tahta nasıl hazırlamış...

Prens William'in eşi, Prens ve Prenses Cambridge'in eski ismiyle tanınan Kate Middleton, 2022 yılında 40. doğum gününde Kraliçe II. Elizabeth tarafından özel bir şekilde onurlandırılmıştı. Son günlerde gündeme gelen bu hediyenin arka planı ise oldukça dikkat çekici! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:29
Kraliçe Elizabeth’in son hediyesi ortaya çıktı! Bakın Kate Middleton’ı tahta nasıl hazırlamış...

Kraliçe Elizabeth'in Kate Middleton'a verdiği doğum günü hediyesi, tüm dikkatleri üzerine çekmişti! 40. yaş günü şerefine, Kraliçe'nin özel koleksiyonundan Kate'e verilen mücevherler, sadece bir hediye değil, gelecekteki Kraliçe için bir mirastı Kate'in gözyaşlarına boğan bu hediyenin ardındaki gerçekler ise oldukça ilginç. İşte detaylar...

Kraliçe Elizabeth’in son hediyesi ortaya çıktı! Bakın Kate Middleton’ı tahta nasıl hazırlamış...

O dönemde, Kraliçe Elizabeth'in Kate'e, kendi özel koleksiyonundan mücevherler hediye ettiği ve bu jestin, Kate'i oldukça duygulandırdığı iddia ediliyordu.

Kraliçe Elizabeth’in son hediyesi ortaya çıktı! Bakın Kate Middleton’ı tahta nasıl hazırlamış...

Yeni bir kaynağa göre, Kraliçe, Kate'in doğum gününde "özellikle bir özen gösterdi" ve ona özel mücevherlerinden bir koleksiyon hediye etti. Bunlar arasında, Kate'in gözyaşlarını tutamadığı özel bir elmas seti de vardı: Taç Giyme Kolye ve Küpeleri.

Kraliçe Elizabeth’in son hediyesi ortaya çıktı! Bakın Kate Middleton’ı tahta nasıl hazırlamış...

Kaynağa göre, Kraliçe Kate'e, Prens William'ın taç giyme töreninde bu mücevherleri takacağına dair bir söz de verdi. Kraliçe'nin, Kate'e bu mücevherleri hediye etmesinin ardında önemli bir anlam bulunuyor. Kaynağa göre, Kraliçe, Kate'in gelecekteki bir Kraliçe olarak, kendisinden önceki kraliçeler gibi bu mücevherleri takması gerektiğini düşünüyordu.

Kraliçe Elizabeth’in son hediyesi ortaya çıktı! Bakın Kate Middleton’ı tahta nasıl hazırlamış...

Kraliçe Elizabeth'in, annesi Kraliçe Anne ve büyükanne Kraliçe Mary de taç giyme törenlerinde bu mücevherleri kullanmıştı. Kraliçe Elizabeth, Kate'e, "bu mücevherler sadece doğru olanı yapmak için" verilmelidir diye açıklamada bulundu.

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