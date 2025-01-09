Kraliçe Elizabeth’in son hediyesi ortaya çıktı! Bakın Kate Middleton’ı tahta nasıl hazırlamış...

Yeni bir kaynağa göre, Kraliçe, Kate'in doğum gününde "özellikle bir özen gösterdi" ve ona özel mücevherlerinden bir koleksiyon hediye etti. Bunlar arasında, Kate'in gözyaşlarını tutamadığı özel bir elmas seti de vardı: Taç Giyme Kolye ve Küpeleri.