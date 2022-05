Trend Galeri Trend Yaşam Kraliçe Elizabeth'ten endişelendiren haber! Daha önce hiç yaşanmadı...

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bir süredir sağlık problemleriyle boğuşuyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Parlamentosu'nun açılış törenine katılamayan Kraliçe Elizabeth'ten yine endişelendiren bir haber geldi. Bu defa da her yıl düzenlenen ve askeri bir tören olan Trooping the Colour'a katılamayan Elizabeth'i diğer Kraliyet üyeleri temsil edecek. Kraliçe Elizabeth 1986 yılına kadar at sırtında katıldığu bu töreni daha önce hiç kaçırmamıştı.

Giriş Tarihi: 22.05.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 16:55