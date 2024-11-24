Kraliyetten şoke eden bir kural daha! Prenses Charlotte prensesliğini doya doya yaşayamayacak…

Kraliyet ailesi denildiğinde akıllara onların ilginç kuralları geliyor. Ailenin yüzyıllar boyunca devam ettirdiği kurallar; ailenin hareketlerini belirler ve kamuoyu karşısında bir örnek olmalarını sağlar. Bu kurallar arasında giyim, beslenme ve resmi törenlerdeki davranışları bulunur. Kraliyet ailesi ile ilgili öğrenilen yeni bir kural ise herkesi şoke etti. Peki, bu kural nedir? İşte detaylar…