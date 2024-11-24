Trend Galeri Trend Yaşam Kraliyetten şoke eden bir kural daha! Prenses Charlotte prensesliğini doya doya yaşayamayacak…

Kraliyetten şoke eden bir kural daha! Prenses Charlotte prensesliğini doya doya yaşayamayacak…

Kraliyet ailesi denildiğinde akıllara onların ilginç kuralları geliyor. Ailenin yüzyıllar boyunca devam ettirdiği kurallar; ailenin hareketlerini belirler ve kamuoyu karşısında bir örnek olmalarını sağlar. Bu kurallar arasında giyim, beslenme ve resmi törenlerdeki davranışları bulunur. Kraliyet ailesi ile ilgili öğrenilen yeni bir kural ise herkesi şoke etti. Peki, bu kural nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.11.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:46
Kraliyetten şoke eden bir kural daha! Prenses Charlotte prensesliğini doya doya yaşayamayacak…

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın ikinci çocukları olan Prenses Charlotte'ın gelecekteki çocuklarını etkileyen bir kural herkesi şoke etti.

Kraliyetten şoke eden bir kural daha! Prenses Charlotte prensesliğini doya doya yaşayamayacak…

İNGİLTERE'NİN GELECEKTEKİ KRALI

Kral III. Charles'dan sonra tahta geçmesi sırası Galler Prensi William ve ondan sonra da oğlu Prens George olacak.

Kraliyetten şoke eden bir kural daha! Prenses Charlotte prensesliğini doya doya yaşayamayacak…

Prens George'un gelecekteki çocukları ise prens ya da prenses ünvanlarına sahip olup sonra tahta geçme sırası elde edecek.

Kraliyetten şoke eden bir kural daha! Prenses Charlotte prensesliğini doya doya yaşayamayacak…

Ancak, uzun ismi ile Prenses Charlotte Elizabeth Diana'nın gelecekteki çocuklarına erkek kardeşlerinin çocuklarında olduğu gibi prens ya da prenses ünvanları verilmeyecek.

Kraliyetten şoke eden bir kural daha! Prenses Charlotte prensesliğini doya doya yaşayamayacak…

PEKİ, BUNUN NEDENİ NEDİR?

Konu ile ilgili konuşan tarihçilerin ifadelerine göre, kraliyet ünvanları ailede doğan erkek çocuk aracılığı ile aktarılıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA